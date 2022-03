Le podcast est un format qui se développe de plus en plus. Les plateformes et les influenceurs conscients de la croissance du marché de l’audio investissent dans ce format. Linkedin a d’ailleurs sorti une nouvelle offre audio de podcast dernièrement. En février 2022, l’intérêt pour les podcasts français est très élevé avec 175 millions d’écoutes et de téléchargements dans le monde, dont 134,8 millions en France uniquement. Influenth a sélectionné 3 des podcasts créés par des influenceurs à écouter.

« In Power » de My Better Self

La créatrice de contenu Louise Aubery, plus connue sous le nom de My Better Self sur les réseaux sociaux, a son propre podcast : In Power. C’est clairement LE podcast qui apporte un coup de boost. Chaque mardi, elle reçoit ainsi un nouvel invité au parcours passionnant avec au programme motivation, ambition et inspiration. Un format audio qui vous permet de retrouver la pêche.

« PopCorn » de Domingo

Un podcast dans l’univers du streaming sur Twitch. Animé avec brio par Pierre-Alexis Bizot et son équipe de chroniqueurs, ce podcast façon « talk-show sucré-salé » ne cesse d’attirer de nouveaux auditeurs. L’émission en direct sur le média social Twitch est ainsi très suivie à chaque diffusion. Au programme de ce contenu audio : culture d’Internet, streaming et actualités. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d’écoute.

« Les actus du jour » de Hugo Décrypte

Hugo Décrypte est un journaliste nouvelle génération : chaque jour, il résume et explique l’actualité de manière à la rendre claire et abordable pour tous. Ce podcast décrypte les informations quotidiennes à ne pas manquer. Présent sur tous les réseaux sociaux, ce jeune influenceur s’adapte parfaitement aux codes des différentes plateformes. Ces podcasts sont concis mais durent moins de 15 minutes.