TikTok est le partenaire officiel de la 75e édition du Festival de Cannes. Pour célébrer ce partenariat inédit et pour faire rayonner la créativité des œuvres au format court, TikTok, a organisé une grande compétition mondiale de films baptisée #TikTokShortFilm. Pour cette compétition d’envergure, TikTok a réuni un jury qui incarne toute la richesse culturelle, générationnelle et créative de la plateforme.

Un jury d’exception

Présidé par Rithy Panh, le jury du #TikTokShortFilm rassemble des artistes d’horizons divers ainsi qu’un créateur TikTok. Ensemble, ils vont remettre trois prix d’exception à l’occasion d’une cérémonie qui se tiendra le 20 mai, durant le Festival de Cannes 2022, dont TikTok est partenaire officiel. Influenth vous dévoile les 5 membres du jury de la compétition internationale #TikTokShortFilm :

Rithy Panh , réalisateur franco-cambodgien.

Il se fait connaître en 1994 grâce à son premier long métrage de fiction Gens de la rizière, premier film cambodgien jamais présenté en compétition au Festival de Cannes. Suivront de nombreuses œuvres, qui ont toutes pour toile de fond le Cambodge, avant de se lancer dans un nouveau genre avec l’adaptation, en 2008, du roman de Marguerite Duras. En 2013, Rithy Panh reçoit le prix Un Certain Regard lors de la 66e édition du Festival de Cannes.

Angèle Diabang , réalisatrice et productrice de film sénégalaise.

Avec Karoninka, sa société créée en 2006, Angèle a produit une quinzaine de films. Elle est coproductrice du dernier film de Robert Guédiguian, Twist à Bamako. Son court métrage Un air de kora est primé Poulain de bronze au FESPACO 2019 et le best african short film au African Movie Academy Awards (équivalent des Oscars en Afrique). Angèle remporte également le prix de la meilleure réalisatrice de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) au FESPACO 2019.

Camille Ducellier , réalisatrice de film française.

Artiste multimédia, Camille Ducellier est également une auteure-réalisatrice française. Elle se passionne pour la variété des corps, des genres et des cultures minorisées. Depuis 2010, elle œuvre à la réappropriation féministe de l’archétype de la sorcière à travers des projets artistiques dont les formes varies.

Basma Khalifa , cinéaste et réalisatrice soudanaise.

Basma Khalifa est une artiste pluridisciplinaire. Au travers de ses créations, en tant que cinéaste, réalisatrice, scénariste ou styliste, Basma croit en l’importance de raconter des histoires pour et au sujet des jeunesses sous représentées. Elle met en valeur des cultures et des héritages dont elle est convaincue qu’ils façonneront le monde de demain.

Khaby Lame , créateur italien TikTok.

Khaby Lame est le créateur le plus populaire sur TikTok en Europe et le deuxième dans le monde à dépasser les 100 millions d’abonnés. Il possède aujourd’hui une communauté de plus de 135 millions de personnes sur TikTok. Ses expressions faciales et son sens de l’ironie sont désormais cultes et appréciés à travers les continents.