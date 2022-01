La plateforme MYM annonce un projet de financement de contenu et de développement dès le 1er janvier 2022.

Une volonté d’expansion internationale

MYM est un réseau social français créé en 2019 et compte aujourd’hui plus de 8 millions d’utilisateurs, 200 000 créateurs et réalise en 2021 un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. Dès le 1er janvier 2022, la plateforme lance MYM Creators Fund. Le principe ? Chaque créateur peut faire une demande afin de bénéficier d’un financement pour créer du contenu et se développer sur la plateforme. 200 000 créateurs présents sur MYM génèrent déjà un revenu sur chaque publication. Le réseau social souhaite développer sa notoriété à l’international en ouvrant sa réserve de financement aux créateurs du monde entier.

Pierre Garonnaire, cofondateur de MYM déclare ainsi : « Chez MYM, nous pensons qu’un autre modèle de réseau social est possible. Un modèle plus vertueux dans lequel les créateurs sont libres et indépendants en générant des revenus grâce à leurs contenus, sans sponsoring avec les marques. Un modèle plus vertueux dans lequel les fans retrouvent l’authenticité de la relation avec leurs personnalités et créateurs favoris […] MYM s’engage à allouer 5 millions d’euros en 2022 pour financer tous les créateurs de talents. Les candidatures sont ouvertes à tous et notre choix se portera sur les candidatures avec les ambitions créatives les plus fortes ».

Conditions d’éligibilité au MYM Creators Fund

MYM cible ainsi les créateurs de contenu authentiques et créatifs. Les candidats répondant aux 4 critères suivants pourront déposer leur dossier au MYM Creators Fund.

– Être âgés d’au moins 18 ans et résidant en France ou à l’international

– Avoir au moins 10 000 followers sur Instagram ou une moyenne de 5 000 vues/vidéo sur YouTube

– Avoir un compte qui respecte les directives de la communauté MYM et les conditions d’utilisation

– Proposer du contenu en conformité avec la charte de bonnes pratiques proposée par MYM

L’éligibilité des candidats se base donc sur 6 points clés : la qualité, la variété du contenu, le projet, le potentiel sur MYM, les performances sur d’autres réseaux sociaux et leurs motivations.

Pour déposer sa candidature