Depuis quelques années déjà, Burger King est devenue une référence social media tant par ses prises de paroles drôles et piquantes mais aussi sa capacité à rebondir sur l’actualité. Retour sur des prises de paroles qui font du roi du burger le roi des réseaux sociaux.

La culture du buzz

Burger King a mis en place une stratégie de communication digitale percutante, basée sur l’humour. La marque interpelle régulièrement ses concurrents, utilise en affiche les tweets de sa communauté, et joue à fond la carte de l’humour. Et les résultats sont là : Burger King recense beaucoup plus de likes sur sa page Facebook que ses concurrents, d’abonnés sur Twitter et sur Instagram. Le roi du burger continue d’accroître sa popularité en France avec une stratégie de communication efficace et une utilisation astucieuse et maîtrisée des réseaux sociaux.

Dernièrement, Burger King enchaîne les pépites tellement fines et bien pensées qu’elles rentrent immédiatement au Panthéon des cas d’école à succès. Après avoir envoyé par erreur un mail incluant un code promotionnel pour les collaborateurs du groupe, aux boîtes mails des clients, Burger King a transformé cette maladresse en un véritable coup de com. Laissant le code actif pendant plusieurs jours pour tous et répondant avec autodérision sur les réseaux à cette gaffe. Burger King n’est pas à son premier coup d’essai et multiplie depuis plus de 9 ans les coups et les campagnes chocs. Que ce soit en jouant la rivalité tournée en dérision avec ses concurrents ou en créant ses campagnes en fonction des événements de l’actualité comme avec la hausse des prix de l’essence.

Qui(ck) a la ref ? pic.twitter.com/lJlLk2Zam5 — Burger King France (@BurgerKingFR) March 23, 2022