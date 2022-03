Le 31 mars 2022, plusieurs téléphones mobiles ne seront plus compatibles avec WhatsApp. La célèbre application de messagerie instantanée est constamment mise à jour pour offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience. Cependant, ces mises à jour rendent souvent certains appareils obsolètes car ils ne disposent pas des ressources nécessaires à son fonctionnement.

Quels sont les téléphones concernés ?

Selon WhatsApp, les smartphones ayant les systèmes d’exploitation suivants ne vont plus être pris en charge par l’application : Téléphones Android OS 4.1 et ultérieurs, téléphones iOS 10 et ultérieurs, téléphones KaiOS 2.5.0 et ultérieurs, y compris les appareils JioPhone et JioPhone 2. « Les appareils et les logiciels changent fréquemment, nous examinons donc périodiquement les systèmes d’exploitation que nous prenons en charge et effectuons des mises à jour en conséquence », détaille WhatsApp via son site officiel.

Comment savoir si son smartphone est toujours compatible avec WhatsApp ?

– Pour les appareils Apple : Allez dans l’application « Paramètres » et sélectionnez l’option « Général », puis appuyez sur l’option « Informations » et là, vous pourrez voir la version du logiciel installé sur votre appareil.

– Pour les appareils Android : Allez dans l’application « Paramètres » ou « Configuration » et sélectionnez l’option « À propos du téléphone », puis sélectionnez « Informations sur le logiciel » ou « Version Android ». N’oubliez pas que le menu d’accès peut varier en fonction des différentes marques et modèles équipés du système Android.