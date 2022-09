On a tous déjà envié le profil Instagram d’un créateur de contenu pour son esthétisme et son style. Et cela n’est pas dû au hasard, mais à une certaine rigueur. C’est pourquoi, Influenth vous donne ses conseils pour avoir un feed harmonieux.

Un feed harmonieux, c’est quoi ?

Un feed harmonieux, c’est l’esthétique d’un compte Instagram qui attire. Le feed dans sa globalité doit pour cela refléter la beauté et la cohérence des publications, même si elles sont en soit toutes différentes. Pour avoir une cohérence graphique, il faut choisir un thème visuel, une direction artistique particulière. La tendance d’Instagram est au feed minimaliste aux tons neutres. Cependant, il n’y a pas qu’une seule façon d’harmoniser son compte Instagram. Cela va bien au-delà de l’image. Il s’agit de mettre l’accent sur l’atmosphère que dégage une photo, son intention… La force d’un feed est donc de transmettre des humeurs, des états d’âme, des modes de vie par l’image. Vous l’aurez compris, un fil Instagram qui vaut le détour et qui attire l’attention passe par de nombreuses petites choses à mettre en pratique et à connaître, mais cela dépend aussi et surtout de la sensibilité de chacun.

Astuces à connaître

1. Choisir le thème du profil, définir l’objectif du compte : que souhaitez-vous mettre en avant ? Quel message voulez-vous transmettre à travers ce feed ?

2. Adopter des visuels de qualité : le point primordial, avoir des photos et vidéos de qualité, c’est la base !

3. Respecter une charte graphique : harmonisez les couleurs et les tons des visuels. Il faut respecter une certaine unité visuelle.

4. Planifier vos publications : organiser vos publications en amont avec un bon enchaînement des posts. Vous pouvez utiliser des applications pour prévisualiser le feed et ainsi s’assurer que le rendu soit homogène et esthétique avant de publier.