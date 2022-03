La course à la présidentielle est lancée et il reste moins de 2 mois aux candidats pour convaincre les électeurs avant le premier tour. Avec le début de la campagne électorale, le principe d’équité du temps de parole entre les candidats doit d’ores et déjà s’appliquer à la radio et à la télévision. C’est sur ce principe d’équité que le youtubeur Hugo Travers plus connu sous le nom d’Hugo Décrypte, annonce la création d’une nouvelle émission politique sur sa chaîne YouTube. Tous les candidats à la présidentielle vont être interviewés pendant 30 minutes.

Tous les candidats sur YouTube

La figure du journalisme sur les réseaux sociaux, Hugo Travers, a lancé « L’interview Face Cachée ». Une émission politique dans laquelle il interroge tous les candidats à l’élection présidentielle sur leur programme. Coproduit avec le mastodonte de la production audiovisuelle Mediawan, cette nouvelle émission politique est diffusée en intégralité les dimanches et jeudis à 19h sur la chaîne YouTube HugoDécrypte, et ce jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle. Cette émission « ludique sur la forme, sérieuse sur le fond » va permettre de sensibiliser les jeunes à l’élection présidentielle. Hugo Travers, âgé de 24 ans, est connu pour son approche de l’actualité auprès des 15-24 ans, « c’est le talent le plus crédible et le plus légitime sur cette thématique » déclare Edouard Benadava, directeur du digital et du marketing chez Mediawan.

J’INTERVIEWE TOUS LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE 🗳 “L’INTERVIEW FACE CACHÉE” Nouveau format inédit, RDV dimanche à 19h pour la première. pic.twitter.com/yjWGIVBqU5 — Hugo Travers (HugoDécrypte) (@HugoTravers) February 17, 2022

Un concept d’émission politique original

Tous les candidats déclarés à l’Élysée ont répondu présent au Youtubeur pour cet entretien. L’interview se fait dans un cadre très particulier, « chaque candidat me fait face ainsi qu’à un écran géant sur lequel défile une roue d’émojis », explique Hugo Travers. À plusieurs reprises, les invités politiques appuient sur le buzzer qui stop la roue sur un émoji. Celui-ci révèle la face cachée révèle alors une archive qui est également le point de départ des questions du youtubeur. « C’est une porte d’entrée différente dans chacune des thématiques abordées », précise d’ailleurs ce dernier. « À l’écran des éléments écrits vont venir enrichir l’interview, expliquer certaines choses ou donner du contexte », ajoute le journaliste suivi par près d’un million et demi d’internautes sur sa chaîne.