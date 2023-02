Un vent nouveau souffle au sein de la communauté lesBigBoss. Après un millésime 2022 exceptionnel, la start-up ne marque pas la moindre pause et enchaîne 2023 sur les chapeaux de roues. Au programme notamment, de nouveaux formats business et un engagement RSE.

Une année 2022 chargée

Chez lesBigBoss, si 2022 a été tonitruante, la fin de l’année s’est achevée en apothéose. Il y a bien sûr eu le Gala, une soirée de prestige sous le signe de l’influence et soutenue par un parrain d’exception : Maurice Levy, président du conseil de surveillance de Publicis Groupe. Mais le point d’orgue a bel et bien été la Winter. Nul autre évènement ne peut mieux définir la raison d’être des BigBoss. La Winter, qui s’est déroulée au Club Med de l’Alpe d’Huez les 9, 10 et 11 décembre, a célébré l’avènement d’un business bienveillant, d’un business engageant.

Souvenez-vous : 5 000 rendez-vous one to one affinitaires et qualifiés via une technologie de matchmaking maison ; des ateliers clients menés de main de maître par Ibexa et Netlinking ; la keynote « Leadership is Magic », présentée par Samuel Gaulay, CEO de Magic Tech (une conférence immersive qui s’est appuyée sur les techniques psychologiques des magiciens pour montrer comment ancrer ses messages, créer des expériences mémorables et susciter l’action)… Et, pour finir, la cérémonie lesBigBoss Awards, qui a sacré 9 lauréats dans 8 catégories business pour valoriser les succès, consacrer les deals, révéler le coup de cœur start-up et célébrer ses communautés business.

De nouveaux formats business

Après une telle année, quid de 2023 ? De ce point de vue, lesBigBoss n’ont pas l’intention de marquer une pause. Car pour demeurer l’accélérateur de business qui la caractérise depuis 10 ans, la start-up ne cesse de se renouveler. Elle procède actuellement à des développements additionnels de ses outils de matchmaking et à un travail d’affinage communautaire pour des formats encore plus efficaces pour ses décideurs et encore plus ROIstes pour ses partenaires.

Par exemple :

– le nouveau format Matinée Business (à l’instar de la matinée Banques & Assurances, le 30 mars prochain, ou encore la matinée Payment Summit, le 11 mai)

– le nouveau format 24h, dédié à l’Expérience & Relations Clients (les 20 et 21 avril) et à l’E-Commerce (12 et 13 octobre). Désormais, les porteurs de projets et partenaires du digital seront réunis pendant 24h pour faire avancer leur business.

Si ces nouveaux formats capitalisent avant tout sur les fondamentaux des événements BtoB tels que des rendez-vous d’affaires ultra qualifiés et du networking, une panoplie de contenus s’y intégrera : conférences, ateliers d’experts, masterclass, serious games ou encore keynotes autour d’enjeux phares pour les décideurs présents.

Sous le signe de la RSE

Autre nouveauté, et non des moindres : l’engagement RSE des BigBoss. Loin d’être un simple coup de com’, l’ambition de la start-up de s’acheminer vers davantage de sobriété est bien réelle, notamment en privilégiant l’économie locale via l’organisation de ses évènements dans l’Hexagone. La preuve : terminés les trajets en avion, la Summer Edition 2023, qui aura lieu au Club Med d’Opio, intègre déjà des trajets en train depuis Paris. Mieux encore, lesBigBoss l’assure : outre la Summer, les évènements se tiendront tous plus près de Paris. La thématique RSE sera d’ailleurs mise à l’honneur sur un grand nombre de ses événements. Par exemple, le tourisme durable sera l’une des thématiques abordées lors de l’événement Digital Leaders Tourisme & Loisirs en mars prochain et des contenus RSE seront proposés toutes les 30 minutes lors du trajet en train vers Opio pour la Summer.