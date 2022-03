D’après une étude d’Edison Research, 116 millions d’Américains ont écouté des podcasts chaque mois en 2021. Le marché de l’audio est en plein essor et pourrait dépasser les 2 milliards de dollars de revenus en 2023. Conscient de la montée en puissance des contenus audios sur le marché, LinkedIn se lance lui aussi dans l’aventure en créant « LinkedIn Podcast Network ».

Une nouvelle offre de contenus

Le réseau social professionnel déploie une série de podcast sur des sujets en lien avec le monde du travail. Les podcasts vont être disponibles sur toutes les plateformes d’écoute (Spotify, Apple Podcast…). Pour y avoir accès, les utilisateurs devront s’abonner au profil des animateurs ainsi qu’à leur newsletter. C’est un bon moyen pour LinkedIn de proposer une nouvelle offre en permettant un échange direct entre l’auditeur et l’animateur du podcast. Les podcasts sont co-produits par des membres internes à l’entreprise et des intervenants externes sur des sujets précis.

« Nous allons tester une nouvelle façon passionnante de connecter nos utilisateurs avec des professionnels de premier plan. Morra Aarons-Mele, Jonathan Fields et Mita Mallick et Dee C. Marshall prendront notamment la parole dans le cadre du LinkedIn Podcast Network » a déclaré un porte-parole Linkedin

Des sujets professionnels

Avec cette nouvelle offre audio, LinkedIn a prévu d’aborder des sujets comme « The Big Technology Podcast », sur la quête de sens au travail avec « Sparked », ou encore sur la diversité des profils en entreprises avec « Brown Table Talk ». D’autres podcasts comme “The Anxious Achiever” vont s’intéresser à la question de la santé mentale au travail. Reid Hoffman, l’un des fondateurs de LinkedIn, co-animera “The Start-Up of You” avec Ben Casnocha. Un podcast qui va donner les meilleures astuces des start-ups de la Silicon Valley pour les adapter à sa propre vie et réussir ses objectifs. Pour le moment, le réseau social n’a pas communiqué sur la monétisation des contenus et le partage des recettes générées sur la plateforme. Cependant, LinkedIn Podcast Network, porté par une équipe dynamique, se voit un avenir prometteur au vu de la croissance du marché.