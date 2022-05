Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé un changement de Instagram qui dès a présent « valorise davantage le contenu original ». Cela signifie que les créateurs vont avoir une meilleure portée sur le contenu qu’ils créent que sur des contenus qu’ils repostent. L’objectif est de réduire la domination des sites agrégateurs et de davantage mettre en avant les créateurs de contenus.

Si vous republiez beaucoup de contenus à partir d’autres comptes, vous pourriez faire face à une baisse de portée. Les contenus originaux sont désormais priorisés par l’algorithme d’Instagram au détriment de la curation de contenu. Cela devrait augmenter la visibilité du contenu original dans les flux Instagram et les Reels. Ce changement est destiné à limiter l’inflation des comptes remplis de vidéos populaires importées qui se contentent de faire des republications sur Instagram et récoltent parfois des millions de vues. Ils ne devraient désormais plus avoir la même visibilité. Autrement dit, arrêtez de simplement poster vos TikToks préférés en tant que Reels.

📣 New Features 📣

We’ve added new ways to tag and improved ranking:

– Product Tags

– Enhanced Tags

– Ranking for originality

Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr

— Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022