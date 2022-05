TikTok, la deuxième application la plus téléchargée au premier semestre 2022, rattrape son retard quant à la rémunération des créateurs. Dans un blog post, la plateforme annonce un nouveau programme de partage des revenus publicitaires nommé TikTok Pulse. Désormais, l’application permet une distribution à part égale des revenus avec les créateurs de la plateforme, comme peut déjà le faire YouTube.

Mieux rémunérer les créateurs

TikTok vient d’annoncer le lancement d’un programme de partage des revenus publicitaires avec les créateurs. Avec TikTok Pulse, le réseau social permet aux créateurs et influenceurs de mieux monétiser leur audience. D’après le site américain The Verge qui traite de l’actualité technologique, informatique et social media, le partage des revenus sera de 50 % pour la plateforme, et 50 % pour les créateurs. L’objectif est d’inciter les créateurs à partager du contenu sur TikTok plutôt que sur d’autres plateformes. Pour être éligibles à TikTok Pulse, les créateurs doivent cependant avoir plus de 100 000 followers.

Convaincre les annonceurs

Avec Pulse, TikTok veut séduire aussi les annonceurs. Concrètement, des « publicités contextuelles » vont être diffusées aux côtés des contenus des créateurs. TikTok Pulse va placer les marques dans le top 4% des vidéos publiées, notamment dans le flux « Pour toi » des utilisateurs. TikTok explique que Pulse a pour objectif aussi de « mettre les marques au cœur de la communauté TikTok et au côté des contenus qui suscite des discussions… ». Le réseau social veut se servir des vidéos qui génèrent le plus d’engagements pour attirer les annonceurs. Avec cette stratégie les marques vont s’associer aux contenus vidéos qui font le buzz sur la plateforme.

TikTok propose 12 catégories Pulse dans lesquelles les marques peuvent placer leurs publicités à côté du contenu le plus pertinent culturellement. Ces catégories comprennent les contenus préférés de la communauté TikTok, de la beauté à la mode, en passant par la cuisine et les jeux vidéo, et bien d’autres domaines dans lesquels elle aime s’investir. Il s’agit ainsi d’une occasion unique de s’engager auprès des communautés qui comptent le plus pour les marques. Pulse permet de toucher ces énormes audiences et de leur proposer du contenu publicitaire accolé à des contenus de créateurs. D’après TikTok, ce format apporte 10 % de mémorisation supplémentaire et une préférence de marque améliorée de 8 %. Lancé à partir de juin aux USA, ce programme sera étendu dès l’automne pour les autres marchés.