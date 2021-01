Depuis quelques années maintenant, le podcast à le vent en poupe et nous accompagne dans notre quotidien. L’entreprenariat, la cuisine, l’histoire, l’actualité, le sport, les relations amoureuses, le marketing d’influence, etc. À chaque podcast sa spécialité. Et aujourd’hui, Influenth vous propose une sélection de 5 podcasts à écouter pour suivre l’évolution des médias sociaux.

1. Le Super Daily

Le Super Daily est un podcast français produit par les équipes de Supernatifs, une agence experte en social média. Durant une vingtaine de minutes, ils décryptent chaque jour l’actualité social média à grand renfort d’exemples et de cas concrets. Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok, Snapchat, tout y passe.

Le plus ? Une équipe sympathique, drôle et naturelle et un format pas trop long pour les plus impatients.

Disponible sur leur site dédié, Deezer, Apple Podcast et Spotify

2. No pay No Play

No Pay No Play est un podcast bimensuel qui décrypte les innovations et les bonnes pratiques de la publicité Facebook. Deux fois par mois, Joseph Donyo, consultant Facebook Ads, résume les dernières actualités et réalise un focus sur un sujet de fond.



Le plus ? Les réponses à des questions posées par vous, les auditeurs, et des conseils pratiques.

Disponible sur leur site dédié, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et Google Podcasts

3. Clavardage

Clavardage est le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Les nouveaux usages des messageries instantanés y sont décortiqués par le spécialiste Simon Robic.

Il explique pourquoi et comment les marques devraient davantage investir les plateformes de messageries en ligne pour se développer et améliorer l’expérience client.

Le plus ? Le témoignage d’invités expérimentés dans l’industrie de l’expérience client et du marketing conversationnel.

Disponible sur leur site dédié, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify

4. CM Au Sommet

Créé et animé par un social manager indépendant, le podcast CM Au Sommet donne la parole aux community managers et spécialistes de la gestion des réseaux sociaux. Deux fois par mois, écoutez le témoignage de CM partageant leur difficulté et succès du quotidien. Ils parlent de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, Snapchat, Tik Tok, mais aussi de stratégies de contenus et de bonnes pratiques.



Le plus ? Donner la parole aux acteurs du social media : CM freelance, social média manager en agence, en PME ou dans un grand groupe.

Disponible sur leur site dédié, Spotify, Podtail, Apple Podcast, Google Podcast

5. Culture numérique

Culture Numérique est un podcast quotidien édité Siècle Digital. Chaque jour, retrouvez un condensé de culture web et d’actualité en 5 minutes. Le podcast aborde des thématiques liées aux géants du numérique (Facebook, Google, Apple, Amazon), à l’utilisation des technologies en Chine, mais aussi du marketing, des réseaux sociaux, et même de l’économie.

Le plus ? La périodicité du podcast et son format court.

Disponible sur leur site dédié, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify