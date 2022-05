Facebook Pay, le système de paiement en ligne de Meta, va se renommer Meta Pay. Au-delà du changement de nom, le groupe Meta souhaite que le système évolue pour fonctionner dans le métavers.

Meta Pay

Facebook Pay, système de paiement en ligne censé concurrencer Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, est bientôt renommé Meta Pay du nouveau nom du groupe américain, a indiqué Stephane Kasriel, directeur fintech chez Meta. L’idée derrière ce rebranding est surtout d’explorer comment le service peut davantage simplifier l’expérience de paiement sur toutes les plateformes du groupe et faciliter l’accès et le traitement des paiements dans le métavers. L’entreprise de Mark Zuckerbeg ne va pas chercher à étendre Meta Pay à plus de pays pour le moment, elle veut d’abord le rendre plus performant dans les 160 pays où il est déjà disponible.

Le paiement simplifier dans le métavers

Actuellement Facebook Pay permet de faire des achats via la marketplace de Facebook et Instagram. Concernant Meta Pay, le projet en est encore au stade de la conception pour l’expérience de transaction dans le métavers. En annonçant l’arrivée des NFT, d’abord sur Instagram, puis sur Facebook, Meta expérimente la vente de biens numériques via les crypto-monnaies. Associé à son service Meta Pay, la silhouette du futur modèle économique du métavers imaginé par Mark Zuckerberg commence à prendre forme.