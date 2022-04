Meta annonce dans un blog post officiel des nouveautés pour permettre aux créateurs de gagner de l’argent dans Horizon Worlds, sa plateforme de réalité virtuelle. Meta veut permettre aux créateurs de vendre des objets virtuels ou des accès à une partie de leur monde dans Horizon Worlds. Dans une vidéo YouTube, Mark Zuckerberg présente ces nouveaux outils de monétisation et discute avec des créateurs des nombreuses opportunités qu’offre le métavers.

Meta continue d’établir les fondations de son métavers. La firme déploie un test sur une poignée de créateurs pour leur permettre de vendre des objets et des effets virtuels dans son monde virtuel Horizon Worlds. Par exemple, un créateur va pouvoir vendre des accessoires de mode dans la plateforme ou bien proposer un accès payant pour permettre aux utilisateurs de découvrir une nouvelle partie du monde d’Horizon Worlds. L’achat d’articles dans la plateforme de réalité virtuelle est accessible aux personnes de plus de 18 ans aux États-Unis et au Canada, où Horizon Worlds est actuellement disponible.

Today we’re announcing new tools for creators to start making money from their builds. It’s just the start and we want to get this right so we’ll first be testing these features with a few creators. Read more about the details here: https://t.co/dVQuHucdHu pic.twitter.com/RFZoKhDErG

