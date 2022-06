La maison de beauté Clinique, première marque du groupe The Estée Lauder Companies à s’être implantée dans le métavers, dévoile ces jours-ci une campagne NFT appelée « Metavers More Like Us » destinée à soutenir la diversité des représentations dans le Web3.

Une campagne dans le métavers

Avec l’aide de la société de logiciels Daz 3D, Clinique s’est associée à trois maquilleurs et créateurs : Tess Daly, maquilleuse et créatrice de beauté handicapée, Sheika Daley, maquilleuse de célébrités noires, et Emira D’spain, créatrice de contenu beauté transgenre. Afin de développer une collection de maquillage NFT qui sera lancée dans le métavers. Elles ont imaginé, chacune, deux looks : l’un conçu pour le monde physique, l’autre pour le métavers en s’appuyant sur des avatars NFP (Non-Fungible People), présentant différentes carnations, formes de visage et coiffures. En effet, Daz 3D possède une collection diversifiée de 8 880 avatars, dont 66 % sont des avatars de couleur et 16 % ont un handicap.

« Notre mission est d’être au service de toutes les peaux et nous nous engageons à accroître l’inclusivité partout où notre marque se connecte aux consommateurs, y compris dans le métavers. Alors que ce dernier est en plein essor, nous savons que ce que nous créons aujourd’hui peut avoir un impact positif sur les normes de beauté du futur. », a déclaré Carolyn Dawkins, vice-présidente du marketing mondial, des analyses et du site Internet de Clinique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clinique (@clinique)

Une collection de maquillage

En trois fois, entre juillet et septembre, Clinique offrira 1 968 looks de maquillage numérique gratuits à des avatars Daz 3D sélectionnés au hasard. Les détenteurs d’avatars recevront les looks dans leurs portefeuilles numériques et pourront les connecter à leur avatar, s’ils le souhaitent, ou les échanger ou les vendre. Sur le site de la campagne, les clients peuvent voir les rendus des figures IRL et virtuelles ainsi que les produits qui ont inspiré les looks de maquillage et les acheter.