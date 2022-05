Ces derniers mois, Twitter a tenté de modifier son approche en lançant différentes innovations à l’instar des Spaces, des salons vocaux grandement inspirés de Clubhouse ou encore plus récemment, Twitter Circle. Désormais, le réseau social teste un label « aimé par l’auteur » dans les réponses à un tweet, fortement inspiré par TikTok.

Un nouveau badge

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée par un journaliste du média TechCrunch, et est actuellement testée dans plusieurs pays. Une fois que l’auteur d’un tweet « aime » une réponse envoyée en réponse à ce tweet, la réponse reçoit un badge qui montre un cœur suivi des mots « Auteur ». Cela indique que la personne responsable du tweet original a aimé la réponse. Le badge peut être vu par la personne qui a posté la réponse et par les autres personnes qui consultent le message original et les réponses. La capture d’écran ci-dessous donne un aperçu du badge une fois implémenté, et c’est assez simple.

Ce label est analogue au badge « aimé par le créateur » qui s’affiche sur TikTok lorsqu’un utilisateur ayant créé une vidéo sur l’application aime un commentaire que quelqu’un à poster sous sa vidéo. Pour les influenceurs et les célébrités, ce nouveau label permettrait d’interagir rapidement avec leurs abonnés qui répondent souvent à leurs tweets, il peut être utilisé comme une forme de motivation. Pour le moment Twitter n’a pas donné plus de détails sur cette nouveauté.