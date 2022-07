Devenu il y a quelques jours le créateur le plus suivi sur TikTok, Khaby Lame continue les partenariats. Désormais, le jeune Italien devient l’ambassadeur de la marque Binance, une plateforme d’échange de cryptomonnaies mondiale.

L’une des priorités de Binance est de sensibiliser les populations au Web3 afin de le démocratiser. C’est pourquoi, Binance s’associe aux plus grandes stars. Après Cristiano Ronaldo, le joueur de foot mondialement connu et ses millions d’abonnés sur Instagram, Binance s’associe au roi de TikTok, Khaby Lame.

« Je considère mes abonnés comme ma famille et je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et de contenus intéressants à partager avec eux. » a déclaré Khaby Lame.

Avec plus de 145 millions d’abonnés sur le compte TikTok de Khaby Lame et 78 millions sur son Instagram, il est certain que ce partenariat ne passera pas inaperçu. La star de TikTok se servira de son style emblématique en utilisant le fameux « Khaby Move » pour lutter contre les perceptions erronées autour du Web3 tout au long de ce partenariat. La portée de cette collaboration ne se limitera pas seulement à la promotion de la marque. En effet, comme Cristiano Ronaldo, Khaby Lame s’associe également à Binance pour des collections exclusives de NFT. Dans le cadre de cette coopération, les abonnés du jeune TikTokeurs peuvent aussi s’attendre à une courte formation en cryptomonnaie, dispensée dans le style classique de Khaby Lame.

« Khaby est devenu une icône culturelle et l’un des créateurs les plus divertissants au monde. Nous aimons son charme et son sens de l’humour et nous pensons qu’il apportera de la pertinence et aidera à démocratiser le Web3 », a déclaré James Rothwell, vice-président du marketing de Binance Global.

« Je suis intrigué par le Web3 depuis un certain temps et j’ai l’occasion de collaborer avec un leader comme Binance parce qu’il s’aligne parfaitement avec ce que je fais habituellement : rendre les choses complexes faciles et amusantes pour tout le monde ! », a ajouté Khaby Lame.