Désormais disponibles sur Instagram, les NFT envahissent les plateformes sociales et contribuent à l’émergence de nouveaux influenceurs spécialisés sur ce sujet. C’est sur Twitter que l’on trouve les comptes les plus influents du monde du NFT francophone. Influenth a sélectionné 5 influenceurs qui sont devenus les références francophones dans le monde des NFT et sont suivis par des centaines de milliers de personnes.

Avec un parcours atypique, cet influenceur a lancé le 22 janvier dernier NFTalk, un média entièrement consacré aux NFT et permettant à ses lecteurs les plus fidèles d’avoir accès à des white lists (une sorte de groupe VIP pouvant investir dans un NFT avant les autres et donc à un prix plus intéressant).

Souvent cité comme une référence par les jeunes qui découvrent le monde des cryptos et des NFT, PowerHasheur est un youtubeur comptant plus de 551 000 abonnés sur la plateforme vidéo. Sa spécialité ? Faire découvrir ce monde au fur et à mesure et avec pédagogie. Dans ses vidéos, il suit le cours des cryptos mais explique aussi comment acheter et revendre ses NFT ou gérer ses portefeuilles d’actifs au mieux.

Ancien journaliste au magazine Capital, Gregory Raymond est le cofondateur du média The Big Whale qui a fait parler de lui durant l’entre-deux-tours grâce à une interview que leur a accordé Emmanuel Macron himself. Spécialiste enthousiaste de crypto et de NFT, son compte sert de relais d’informations sérieuses sur ce domaine.

Cet ancien nageur olympique, Amaury Leveaux, s’est reconverti dans le monde des NFT avec le lancement de sa plateforme Spantale.io. Cette dernière permet aux internautes de parrainer leur sportif favori en échange d’un token qui prendra de la valeur avec le temps.

Quentin H. travaille pour Markchain, une agence de communication spécialisée dans le lancement de projets crypto et NFT.