Similaire à Instagram, Copper, est le réseau social qui réunit tous les amoureux de la littérature sur une plateforme commune. Récemment lancé aux États-Unis par l’écrivaine Allison Trowbridge, ce projet part du constat que les auteurs comme les lecteurs n’ont jamais vraiment eu de réseau social dédié digne de ce nom.

Copper : une plateforme dédiée à la littérature

Allison Trowbridge pense qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans la façon dont les auteurs peuvent accroître leur audience, vendre plus de livres et faire de l’écriture une carrière plus durable. La fondatrice et PDG de Copper, Allison Trowbridge, a donc souhaité créer un réseau social axé sur les livres, reliant les écrivains et les lecteurs par le biais de discussions intégrées à l’application et d’événements en direct. En tant qu’auteur elle-même, elle souhaite également aider les écrivains à trouver de nouvelles sources de revenus, que ce soit par le biais d’événements virtuels payants ou simplement en générant suffisamment de conversations autour d’un livre pour que davantage de personnes l’achètent.

Pour réussir au mieux son lancement, Copper est ouvert en version bêta sur iOS et dispose d’une liste d’attente de 6000 personnes dont 3000 auteurs déjà publiés. Cette initiative est intéressante à suivre et pourrait pourquoi pas s’étendre au monde entier, et notamment à la France. Avec le temps, la fondatrice entend créer une version premium qui offrira l’accès à des options supplémentaires. Le reste du réseau social sera quant à lui toujours disponible gratuitement.