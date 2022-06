Dans le cadre du développement du métavers, Mark Zuckerberg a annoncé la disponibilité de nouveaux outils destinés à optimiser la stratégie de contenu sur Facebook et Instagram. Les créateurs de contenu peuvent désormais compter sur un panel d’outils supplémentaires de monétisation.

Des nouveautés

Après avoir annoncé des changements de Feed sur Instagram et Facebook, pour laisser davantage de place aux Reels, le groupe vient d’annoncer de nouvelles sources de revenus pour les influenceurs. Voici un résumé des nouveautés annoncées :

Pas de frais

C’est officiel, les créateurs n’auront pas à partager leurs revenus avec Meta avant 2024 : le groupe repousse l’échéance d’un an : « Nous prolongeons notre engagement à ne pas prélever de frais sur les abonnements, les badges, les événements en ligne payants et le bulletin jusqu’au 1er janvier 2024. »

Creators Marketplace

Parmi les dispositifs déployés, l’entreprise a mentionné le Creator Marketplace sur Instagram. Meta souhaite offrir aux influenceurs et aux marques un espace privilégié pour que les uns et les autres puissent se rencontrer. Cet outil sert aussi de vitrine, à travers laquelle les créateurs et les marques peuvent être payés ou encore partager des opportunités de partenariats.

NFT

Parallèlement, Meta étend son test afin que davantage de créateurs du monde entier puissent afficher leurs NFT sur Instagram. Cette fonctionnalité sera aussi bientôt déployée sur Facebook. Meta considère les NFT comme une fonctionnalité d’avenir. Meta va tester aussi les NFT dans les Stories Instagram avec Spark AR.

Reel Play Bonus

Meta a également étendu le programme de monétisation Reels Play Bonus aux utilisateurs de Facebook. Les créateurs de contenus éligibles pourront poster leurs Reels Instagram sur Facebook et les monétiser.

Les abonnements multiplateformes

Meta propose aussi à ses utilisateurs de faire payer un type de contenu. Les utilisateurs, après avoir payé, pourront par exemple accéder à un groupe Facebook privé. « Nous permettons aux créateurs de donner à leurs abonnés payants sur d’autres plateformes l’accès aux groupes Facebook réservés aux abonnés », résume Mark Zuckerberg.

Facebook Stars

Enfin, Meta a développé une monnaie virtuelle, comme ce que l’on peut retrouver sur TikTok ou sur Twitch. Les utilisateurs peuvent acheter ces étoiles et les redistribuer à leurs créateurs de contenu préférés. Cette fonctionnalité permet aux créateurs d’être rémunérés sur Facebook Live, sur des vidéos à la demande et bientôt sur Facebook Reels (0,01 $ pour une Étoile envoyée par un fan). Meta étend cette option à tous les créateurs éligibles. À noter : il faut minimum 1 000 followers au cours des 60 derniers jours.