Facebook et Instagram sont sur le point d’intégrer le marché des NFT. Ce serait alors un moyen pour les utilisateurs de ces réseaux de créer, vendre et acheter des NFT et une avancée vers le métavers pour le groupe.

L’avancée des nouvelles technologies

Rappelons que les NFT, « Non Fungiblle Token », sont des jetons cryptographiques non-fongibles ce qui signifie qu’ils ne peuvent être remplacés ou échangés. Ils permettent la certification d’authenticité d’objets de collection virtuels ce qui rend ces derniers non duplicables et uniques. Ce marché connaît une forte croissance depuis plusieurs mois. C’est pourquoi, selon le Financial Times, le groupe serait en train de développer de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs Facebook et Instagram. Ils auraient ainsi la possibilité d’accéder à une plateforme virtuelle pour exposer, vendre ou encore acheter des NFT, autrement dit des biens numériques uniques. Le tout grâce au portefeuille numérique du groupe, Novi, et de ses technologies. En effet, l’industrie des NFT est passée de 1 à 40 milliards de dollars en 2021 et le groupe Meta compte bien se saisir de l’occasion pour avancer ses pions et prendre une part du gâteau.