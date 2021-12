Le Groupe Meta vient d’annoncer le lancement de la plateforme sociale de réalité virtuelle Horizon Worlds. Cette dernière est la première illustration du projet de métavers imaginé par Mark Zuckerberg et ses équipes.

Un premier pas dans le monde du métavers

Jeudi 9 décembre dernier, Meta a officialisé son entrée dans le monde du métavers à travers l’espace virtuel Horizon Worlds disponible aux États-Unis et au Canada pour les 18 ans et plus. La plateforme nécessite la création d’un compte Facebook ainsi que la possession d’un casque virtuel Quest 2. Durant deux ans de conception et modification, des bêta-testeurs ont eu l’opportunité d’organiser des spectacles, des soirées, des ateliers de médiation ou encore des séances de cinéma au sein de la plateforme, faisant ainsi évoluer Horizon Worlds d’un jeu de type Minecraft à une application sociale et interactive. Vivek Sharma, VP chez Meta en charge d’Horizon Worlds, déclare : « Après tout ce travail, nous pouvons maintenant ouvrir officiellement et dire que nous avons des choses intéressantes à présenter à notre communauté ».

La volonté d’une plateforme créative et interactive

« Horizon Worlds est une expérience de réalité virtuelle sociale où vous pouvez créer et explorer ensemble » souligne le communiqué de presse officiel de Meta. Cette exploration s’exprime notamment avec la possibilité de participer à des jeux concours, des jeux de tir ou encore de jouer à Arena Clash. Les joueurs ont également la possibilité de définir leurs propres règles via un système de codage. Il permet aux utilisateurs d’être libres et de créer des interactions sociales complexes. Pour le moment la création de code se fait uniquement en réalité virtuelle mais le Groupe songe d’ores et déjà à l’étendre aux ordinateurs de bureau.