Selon le média tech WABetainfo, WhatsApp serait en train de tester de nouvelles options pour les messages éphémères.

Les messages éphémères

Désormais, les utilisateurs de WhatsApp ont le choix d’activer ou non la suppression automatique des messages selon un laps de temps sur l’application. Cette durée peut varier entre 24 heures, 7 jours, ou encore 90 jours selon votre choix. Une fonctionnalité qui correspond aux aspirations du public et surtout des plus jeunes, habitués à cet outil présent depuis longtemps sur Snapchat notamment.

Une option d’annulation et de conservation

Actuellement, WhatsApp travaillerait sur une fonctionnalité qui permettrait de conserver un message prévu pour s’autodétruire. Une option non officialisée par l’application de messagerie du groupe Meta, mais qui serait actuellement en test sur l’application WhatsApp selon WABetainfo. Il s’agirait pour les utilisateurs de conserver un message considéré comme important ou qui ne mériterait tout simplement pas d’être supprimé. L’application donnerait aussi la possibilité aux utilisateurs d’annuler la conservation du message éphémère. Lorsqu’un expéditeur verrait que le destinataire souhaite conserver son message, il pourrait toujours décider de sa suppression pour l’ensemble des participants de la discussion.