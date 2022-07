Jusqu’à présent, il est impossible pour les utilisateurs de WhatsApp de lier leur compte à plusieurs smartphones. Cependant, WABetaInfo, le site spécialisé sur les mises à jour de WhatsApp, a découvert que l’application de messagerie serait en train de développer un nouveau mode pour améliorer la prise en charge du multisupport sur un compte unique.

Le mode « Compagnon »

Selon WABetaInfo, WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui donnerait la possibilité aux utilisateurs de l’application de lier leur compte à plusieurs smartphones. Une fonction qui existe déjà entre un smartphone et un PC, mais pas avec un autre téléphone portable. L’application de messagerie développerait un nouveau mode « Compagnon » pour permettre d’améliorer cette expérience multisupport. De plus, l’application ne compte pas s’arrêter là et prévoit aussi, une synchronisation de l’historique des conversations entre chaque appareil mobile.