Une nouvelle option de monétisation pour les Youtubeurs vient d’être déployée en France. Les Super Thanks sont un moyen supplémentaire de monétiser une chaîne YouTube. Une nouvelle façon de générer des revenus et d’échanger avec les spectateurs.

Super Thanks

Désormais, les spectateurs d’une chaîne YouTube peuvent acheter un Super Thanks pour soutenir leurs Youtubeurs préférés. En déboursant entre 1,99 € et jusqu’à 49,99 € (4 montants sont disponibles au total), les fans voient apparaître une animation spéciale au-dessus de la vidéo du créateur de contenu. En bonus, les spectateurs peuvent saisir un message personnalisé qui va être mis en avant dans la partie des commentaires grâce à un fond coloré. Une bonne façon pour les Youtubeurs d’augmenter leurs revenus potentiels et un bon moyen pour les fans de se démarquer des autres spectateurs. Pour envoyer un Super Thanks à un créateur de contenu, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Merci », situé sous une vidéo, à côté du bouton « Partager ». Vous pouvez alors choisir la somme que vous souhaitez offrir, puis personnaliser le message à publier.

Super Thanks is now available to YPP creators in 68 countries! Learn more here → https://t.co/lfGJGnAip6 pic.twitter.com/q3IQkEA1t1 — YouTube Creators (@YouTubeCreators) April 26, 2022

Comment activer les Super Thanks ?

La configuration est simple si vous souhaitez activer l’option Super Thanks. Cependant quelques critères sont requis pour utiliser cette option. Les créateurs de contenu doivent faire partie du Programme Partenaire YouTube, résider dans l’un des 68 pays où la fonctionnalité est accessible et ne pas avoir une chaîne soumise à un contrat SRAV (Sound Recording Audio Visual). Si vous répondez à ces conditions, vous pouvez configurer l’option Super Thanks en suivant ces étapes :

– Ouvrez YouTube Studio

– Accédez à « Monétisation » et sélectionnez « Produits Super »

– Activez ou désactivez l’option Super Thanks

Lorsque les Super Thanks sont activés, un bouton « Merci » s’affiche automatiquement sur l’ensemble des vidéos publiées et sur les futurs contenus. Ce bouton peut être désactivé à tout moment.