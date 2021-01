Vous n’avez pas pu passer à côté de cette info : WhatsApp a demandé à ses utilisateurs d’accepter de nouvelles conditions d’utilisation. Celles-ci permettent notamment de partager davantage de données avec l’ensemble des entreprises appartenant au groupe Facebook.

Les utilisateurs Whatsapp fuient l’application

Si le géant de la messagerie instantané pensait que cette manœuvre passerait inaperçu, c’est (complètement) raté. WhatsApp s’est vite retrouvée en Top Tweet, critiquée de toute part par des utilisateurs mécontents. À savoir que si ces derniers refusent les nouvelles règles d’utilisation, ils ne pourront plus accéder à leur messagerie à compter du 8 février. Contrarier, les utilisateurs ont alors massivement fui l’application du groupe Facebook.

Influenth vous propose donc 4 alternatives à l’application de messagerie Whatsapp.

L’ application de messagerie instantanée française Olvid est bien différente de ses concurrentes. Pour commencer, Olvid ne réclame aucune donnée personnelle, l’accès à votre liste de contact comme le numéro de téléphone. Il n’y a pas de compte à créer, et la mise en relation entre interlocuteurs se fait sans serveur central, ce qui renforce la sécurité de vos échanges. Dans sa version gratuite, Olvid propose d’envoyer, de recevoir des messages et des pièces jointes sans limite de poids, de créer des groupes et de recevoir des appels sécurisés. Olvid développe son modèle économique en commercialisant les fonctionnalités d’appels téléphoniques et visio et d’autres bien spécifiques pour les entreprises. Gros plus pour l’application, elle a remporté un prix aux Assises de la sécurité en France.

Recommandé par Elon Musk lui-même, Signal s’est classée parmi les applications les plus téléchargées sur l’Apple store et Googleplay dans les jours qui ont suivi l’annonce de Whatsapp. Signal a été créé en 2014 par Moxie Marlinspike, cryptographe et chercheur en sécurité, et Brian Acton, un des cofondateurs de WhatsApp. L’application se charge de sécuriser vos messages à l’aide d’un système de chiffrement de bout en bout. Signal s’engage ainsi à sécuriser les données d’utilisateurs et à garantir la confidentialité de vos échanges. Coté fonctionnalité, vous pouvez bien évidemment envoyer des messages texte et vocaux, échanger des photos, vidéos et GIF, et également passer des appels audio et vidéo avec vos proches.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Signal n’est pas la seule application à profiter de la fuite des abonnés Whatsapp. Son concurrent Télégram se hisse également en tête des applications les plus téléchargées du moment. Lancée en 2013 par les frères russes Dourov, Télégram a gagné 25 millions d’utilisateurs depuis une semaine. L’application permet bien évidemment de réaliser des appels audio et vidéo et d’échanger des fichiers. Telegram n’impose cependant aucune limite de taille sur les photos, vidéos et documents que vous échangez. Petit bémol en termes d’utilisation : le mode le plus sécurisé n’est pas activé par défaut. Il faut en effet se rendre dans les options de l’application pour l’enclencher lors d’une conversation.

Née en 2014, Wire est une application germano-suisse créée par Janus Friis, co-créateur de Skype. Vivement conseillée par le lanceur d’alerte Edward Snowden, l’application figure parmi les plus recommandées des experts en sécurité. Fluide, épurée et simple, Wire propose les mêmes fonctionnalités que son concurrent Signal (messages, appels vocaux et vidéos, envoi de fichiers, appel de groupe, etc.). L’application possède également une offre payante, Wire pro, qui propose aux entreprises des outils collaboratifs complémentaires.