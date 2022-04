Les messages vocaux sont devenus rois dans les conversations sur les applications de messagerie. Sur WhatsApp, ils connaissent un véritable succès puisque 7 milliards de messages vocaux sont envoyés chaque jour en moyenne par les utilisateurs de la plateforme. Face à un usage de plus en plus important, WhatsApp annonce de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’envoie et l’écoute des messages vocaux sur sa messagerie.

6 nouveautés

Dans un communiqué, WhatsApp annonce les nouveautés à venir pour les messages audio. Disponibles depuis 2013, les messages vocaux ont « changé la façon dont les gens communiquent. ».

« Les messages vocaux ont permis aux gens d’avoir des conversations plus expressives rapidement et facilement. Montrer de l’émotion ou de l’excitation par la voix est plus naturel que le texte, et dans de nombreuses situations, les messages vocaux sont la forme de communication préférée sur WhatsApp » a commenté l’entreprise

L’application dévoile ainsi 6 nouveautés pour faciliter l’envoi et la réception de messages vocaux. Elles seront progressivement disponibles au fil des prochaines semaines :

1. Lire un message vocal en dehors de la discussion : vous pouvez écouter un message vocal même si vous n’êtes plus dans la conversation. Cela vous permet d’effectuer d’autres tâches sur votre smartphone, tout en écoutant votre message vocal.

2. Mettre en pause et reprendre l’enregistrement : lorsque vous enregistrez un message vocal, vous pouvez désormais mettre en pause l’enregistrement et le reprendre lorsque vous êtes prêt.

3. Visualiser l’audio sous forme d’ondes : vous verrez apparaître une représentation visuelle du son sous-forme d’ondes lorsqu’un message vocal est envoyé sur une discussion. Un changement, plus esthétique qu’utile.

4. Écouter ses propres messages vocaux avant de les envoyer : vous pouvez écouter votre message vocal avant de l’envoyer à votre interlocuteur.

5. Reprendre la lecture d’un message vocal : si vous faites une pause lorsque vous écoutez un message vocal, vous avez la possibilité de reprendre là où vous vous êtes arrêtés, lorsque vous revenez à la conversation même si vous l’aviez quittée.

6. Accélérer la lecture des messages vocaux : les messages vocaux peuvent être écoutés à des vitesses 1,5x ou 2x sur les messages envoyés dans la conversation, mais aussi sur ceux qui ont été transférés.