Depuis 2017, WhatsApp tente de déployer son service de paiement en Inde, mais cela a rapidement déclenché un véritable labyrinthe réglementaire. Après plusieurs mois d’attente, WhatsApp a réussi à obtenir l’approbation de la National Payments Corporation of India pour déployer WhatsApp Pay. Désormais 100 millions d’utilisateurs indiens peuvent accéder à ce service. C’est donc une victoire aujourd’hui pour l’application.

Un déploiement lent

Le réseau social éprouve des difficultés à étendre son service sur le deuxième plus grand marché mondial du web. Avec la lenteur des institutions indiennes, WhatsApp affirme avoir perdu des parts de marché, se laissant concurrencer par Google Pay et PhonePe. En effet, le paiement instantané est très populaire en Inde. C’est d’ailleurs devenu la méthode la plus utilisée par les Indiens au cours des dernières années en partie à cause de la décision du gouvernement d’interdire plus de 85% de la circulation de l’argent numéraire dès 2016. La popularité du paiement instantané proposé par WhatsApp Pay ou Google Pay réside dans leur interopérabilité car ils sont compatibles avec tous les portefeuilles numériques et n’obligent pas les utilisateurs à payer des frais supplémentaires pour les utiliser.