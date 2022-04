Quelques jours après avoir incité les jeunes à aller voter pour les élections présidentielles, Snapchat revient sur le devant de la scène ! Le réseau social annonce le lancement de « Dynamic Stories ». Cette nouvelle fonctionnalité permet aux éditeurs de créer plus simplement du contenu quotidiennement sur l’application sans avoir à le faire manuellement. Étant donné que le processus est entièrement automatisé, les éditeurs n’ont pas à consacrer de temps supplémentaire pour atteindre les utilisateurs de Snapchat.

Les actualités fiables en temps réel

Plusieurs éditeurs d’actualités peuvent désormais télécharger leur contenu en temps réel sur Snapchat. L’application a lancé cette nouvelle fonctionnalité pour publier les stories sur Snapchat à l’aide d’un flux RSS. Les Snapchatters vont donc pouvoir suivre les dernières nouvelles dès qu’elles seront publiées. Dans un premier temps, cette fonctionnalité n’est disponible qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Inde, et auprès de certains éditeurs agréés. Cependant, elle devrait être disponible dans d’autres pays dans les mois à venir. Concrètement, une fois que la storie est publiée, elle est ajoutée à la plateforme « Discover » des utilisateurs qui se met à jour en temps réel. Les utilisateurs peuvent également trouver ces stories dans leurs flux d’abonnement. Snapchat insiste sur le fait que les informations diffusées via « Dynamic Stories » sont authentiques et proviennent d’éditeurs d’actualités vérifiés.

Des partenaires médias de taille

Qu’il s’agisse d’informations de dernière minute provenant de sources crédibles sur la guerre en Ukraine ou des dernières nouveautés en matière de pop culture ou de mode, les « Dynamic Stories » permettent au Snapchatters de découvrir le monde tel qu’il se présente. En somme, il s’agit d’une nouveauté de taille dans l’onglet « Discover », qui va certainement plaire aux utilisateurs à l’heure où Snapchat fait déjà partie des réseaux sociaux préférés des jeunes Français. Pour le lancement en France, les « Dynamic Stories » de Snapchat vont être notamment utilisées par Foot Mercato, GQ France, Le Figaro, Vogue France, Marie-Claire France, Femme Actuelle ou encore Gala et Paris Match. D’autres partenaires médias devraient suivre !