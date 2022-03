Après plusieurs mois de travail, WhatsApp diffuse maintenant la fonctionnalité “réaction” à certains bêta-testeurs. Les utilisateurs vont pouvoir commencer à réagir aux messages en utilisant des emojis. Déjà présente sur Facebook Messenger, cette fonctionnalité va plaire aux utilisateurs de WhatsApp qui se languissaient de pouvoir l’utiliser l’ application de messagerie.

6 réactions disponibles

WABetaInfo a dévoilé l’aperçu de cette nouvelle fonction au sein de la version bêta de WhatsApp pour Android. Le site révèle les 6 réactions qui vont être disponibles dans cette mise à jour : Like, Love, Laugh, Suprised, Sad et Thanks.

Pour activer une réaction, il suffit d’appuyer en maintenant sur le message auquel vous souhaitez réagir. En haut du message, une rangée de six émoticônes va apparaître, vous permettant de sélectionner celui que vous souhaitez ancrer au message. Ensuite, l’emoji va rester dans le coin inférieur droit du message et l’interlocuteur le verra. Cette fonction est très pratique pour clore une conversation sans la rendre trop longue, par exemple, ou pour montrer que l’on a vu quelque chose sans avoir à en écrire plus dans le chat. Pour le moment, seuls certains utilisateurs de la version bêta vont pouvoir se l’approprier, il va donc falloir attendre encore un peu pour l’utiliser dans la version finale destinée à l’ensemble des utilisateurs WhatsApp.