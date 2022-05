C’est une première dans l’industrie du luxe. La marque Dior Beauty a délaissé les réseaux sociaux “classiques” le temps d’une campagne portée par la chanteuse de K-pop Jisoo, et déployée sur l’application WhatsApp. L’objectif est d’offrir une expérience différente, et toujours plus personnalisée, à leur communauté. Une opération inédite qui pourrait inspirer d’autres maisons de luxe.

Une campagne sur WhatsApp

Dior s’est associée à la plateforme de communication mondiale Infobip, pour proposer cette opération des plus originales. Cette dernière s’est déroulée dans le cadre de la collaboration de Jisoo sur la nouvelle campagne de rouge à lèvres Dior Addict Shine. En effet, c’est la première fois qu’une marque utilise WhatsApp pour créer l’exclusivité d’entrer en conversation avec un ambassadeur de marque ! « Cette campagne a repoussé les limites dans la façon dont le luxe et la technologie doivent collaborer pour offrir des expériences innovantes sur les canaux que nos clients plébiscitent », indique Arthur Poulain, Digital Innovation & Strategic Planning Manager chez Dior. Il poursuit :

« L’utilisation de WhatsApp nous a permis de sortir des sentiers battus en ce qui concerne la façon dont nous engageons avec notre communauté Instagram, en leur donnant la possibilité de discuter avec Jisoo comme ils le feraient avec un ami et en leur donnant le pouvoir de choisir le contenu qu’ils veulent voir ensuite. »

Le mariage entre luxe et technologie

Simple et accessible, ce nouveau concept a permis au plus grand nombre d’accéder à des contenus personnalisés, que ce soit sur les coulisses du rôle d’ambassadrice de Jisoo, comme de la marque, et plus particulièrement du produit au centre de cette campagne innovante : le nouveau rouge à lèvres Dior Addict Shine. La campagne a été accessible via les Stories Instagram de la maison de luxe, via lesquelles Jisoo invitait directement les utilisateurs à rejoindre son « groupe WhatsApp exclusif ». Proposée en anglais, la campagne a offert la possibilité aux utilisateurs de s’inscrire via un lien pour découvrir plusieurs contenus exclusifs, dont de nombreuses vidéos, et discuter avec un chatbot représentant Jisoo. Chacun avait la possibilité de choisir les contenus qu’il souhaitait recevoir et pouvait accéder via des liens aux nouveaux rouges à lèvres de la marque afin de les acheter.