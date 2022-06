De nouvelles fonctionnalités de confidentialité sont disponibles avec la dernière mise à jour de la messagerie instantanée WhatsApp. Parmi ces nouveautés, il vous est désormais possible de choisir qui peut voir les informations de votre profil.

Les utilisateurs peuvent désormais décider qui peut voir leur photo de profil, leur « vu à » ou leur dernier statut. Pour donner ou non l’accès à vos informations, il vous suffit de vous rendre dans vos « Paramètres », puis « Compte » et « Confidentialité ». Vous avez alors le choix entre :

– Tout le monde : tous les utilisateurs WhatsApp auront la possibilité de voir votre « vu à », photo de profil, actu ou statut.

– Mes contacts : seuls les contacts présents dans votre carnet d’adresses pourront y accéder.

– Mes contacts sauf… : donne la possibilité d’exclure certains utilisateurs qui n’auront pas accès à ces informations.

– Personne : vous serez le seul à les voir.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h

— WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022