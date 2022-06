Après avoir lancé des outils pour aider les TPE et PME à se connecter avec leurs clients via WhatsApp Business et activer les réactions avec des émojis aux messages reçus, le service de messagerie instantanée de Meta pourrait proposer une option très pratique pour ses utilisateurs. Repérée par le média spécialisé WABetaInfo, WhatsApp serait en effet en train de travailler sur la possibilité de modifier les messages texte envoyés depuis l’application.

Un nouveau bouton pour modifier ses messages envoyés

Cet outil fait partie de la version bêta 2.17.26 de WhatsApp et est toujours en cours de développement. Les rumeurs sur son arrivée ont commencé en 2017 et il semble d’après WABetaInfo, que les utilisateurs vont pouvoir la découvrir très prochainement.

Alors qu’un même type de bouton est actuellement testé du côté de Twitter, WhatsApp pourrait ainsi satisfaire ses plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde en l’intégrant au sein d’une future mise à jour de l’application sur Android, iOS et desktop.

WhatsApp was planning to develop the ability to edit messages more than 5 years ago. Finally it is back 😅😍 https://t.co/WZLfdwrqNt — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 31, 2022

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de rester appuyé quelques instants sur le message à éditer pour qu’un menu déroulant contenant le fameux bouton « Edit » s’affiche. Cette fonction vous permettra de corriger vos fautes de frappe après l’envoi d’un message. Reste à savoir dans quelle mesure il sera possible d’éditer son texte, et surtout dans quelle limite de temps, afin de ne pas « manipuler » son destinataire en modifiant son message après sa lecture. Ces questions liées au contrôle et à la transparence expliquent notamment le retard pris par Twitter dans le développement d’une telle fonctionnalité sur le réseau social.