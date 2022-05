C’est officiel, WhatsApp lance le déploiement d’une fonctionnalité très attendue des utilisateurs : les réactions aux messages. Il est désormais possible de réagir aux messages d’une discussion individuelle ou de groupe avec un emoji. Ludiques et rapides, les réactions limitent la surcharge de messages dans les groupes.

Des réactions sous les messages

Comme annoncé par WABetaInfo au mois de mars, il est désormais possible pour tous les utilisateurs de WhatsApp de réagir avec des émojis aux messages reçus. Une fonctionnalité déjà largement répandue sur des messageries instantanées telles que Facebook Messenger ou encore Telegram. Dans un premier temps, 6 émojis sont disponibles pour réagir à un message (👍, ❤️, 😂, 😮, 😢, 🙏). L’application indique : « nous allons continuer à optimiser cette fonctionnalité et nous ajouterons un éventail d’expressions bien plus large dans les mois à venir ». WhatsApp précise également qu’un utilisateur peut réagir une seule fois seulement par message, que les réactions à un message éphémère disparaissent en même temps que le message et qu’il est impossible de masquer les réactions ou le nombre de réactions.

Pour ajouter une réaction emoji, il vous suffit d’appuyer longuement sur un message pour voir apparaître les différents emojis disponibles, puis de sélectionner celui souhaité. De la même manière, il est possible de supprimer une réaction en appuyant à nouveau longuement sur le message sur lequel vous avez réagi, et cliquer sur l’emoji choisi pour le supprimer.

Une autre fonctionnalité de taille

De plus, dans son communiqué, WhatsApp a annoncé le partage de fichiers de grande taille. L’application de messagerie vous permet désormais d’envoyer des fichiers d’une taille maximale de 2 Go en une fois, protégés par le chiffrement de bout en bout. WhatsApp pense que cette augmentation de la taille maximale des fichiers, auparavant fixée à 100 Mo, va favoriser la collaboration au sein des petites entreprises et des groupes scolaires. L’application recommande cependant d’utiliser le Wi-Fi pour les fichiers volumineux et, pendant l’importation ou le téléchargement, un compteur indiquera la durée du transfert.