Meta annonce le lancement de nouveaux outils pour améliorer la façon dont les petites entreprises se connectent avec leurs clients et identifient des prospects de meilleure qualité.

Des publicités plus engageantes

Dorénavant, il est possible pour les entreprises de mettre en place des publicités sur Facebook et Instagram qui dirigent les utilisateurs vers une conversation WhatsApp. En revanche, le processus de création peut s’avérer complexe, car il nécessite de passer par le Gestionnaire de publicités. Aujourd’hui, les consommateurs veulent échanger différemment avec les entreprises. En effet, près de 71 % souhaitent pouvoir communiquer avec les entreprises de la même manière qu’avec leurs amis et leur famille. Conscient cette évolution, le groupe Meta annonce qu’il va faciliter la mise en place de ces publicités :

« Nous allons bientôt permettre de créer l’intégralité de la publicité directement depuis l’application WhatsApp Business. Cela sera plus rapide pour les petites entreprises qui cherchent à trouver de nouveaux clients et à se développer. »

De nouveaux outils pour générer des prospects qualifiés

Le groupe Meta lance aussi de nouveaux outils pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer les prospects et à développer leur base de clients sur sa plateforme :

– Le filtrage des prospects avec les formulaires instantanés : les entreprises vont être en mesure d’identifier les leads les plus prometteurs grâce au filtrage de prospects dans les formulaires instantanés (Lead Ads Instant Forms). « Les réponses à une question à choix multiple peuvent être utilisées pour filtrer les leads qui ne leur conviennent peut-être pas », explique Meta.

– Un formulaire instantané plus flexible et personnalisable : Meta teste un formulaire instantané (Instant Form) plus flexible et personnalisable, permettant aux entreprises d’ajouter des éléments visuels et du contenu dans le formulaire. Elles peuvent ainsi partager des informations plus visuelles sur leur activité et susciter l’intérêt des utilisateurs.

– Un contenu exclusif : les entreprises pourront bientôt offrir un contenu exclusif et pertinent aux personnes qui remplissent le formulaire instantané Lead Ads. Les entreprises vont pouvoir par exemple fournir des ressources supplémentaires comme « télécharger une brochure pour une voiture ou les prix d’un produit », directement à partir du formulaire Lead Ads, sans devoir rediriger vers leur site web.