Du networking accélérateur de business, des décideurs en immersion dans le métavers, une stratégie d’influence millimétrée au service d’une belle cause… Retour sur la Summer Edition 2022, l’événement incontournable des acteurs du Digital de l’Ecommerce, de la Communication, du Marketing et de la Data avec l’interview de Hervé Bloch, PDG et fondateur des événements lesBigBoss !

Influenth : Comment s’est passé cette Summer Edition 2022 ?

C’était une édition record, le plus grand opus réalisé depuis la création de l’événement ! Cette année, nous avons réuni plus de 700 personnes, dont 370 décideurs et 200 sociétés partenaires. Au total, ce sont 7 000 datings et meetings one to one qui ont pu être organisés. Que ce soit sur la plage, lors de la visite culturelle d’Olympie, pendant l’excursion maritime, ou dans une fabrique d’huile d’olive… Le networking était toujours au rendez-vous, permettant aux décideurs d’échanger entre pairs mais aussi de poursuivre des échanges business dans un cadre exceptionnel.

Notre atelier sur le métavers et les NFT a immergé nos BigBoss dans l’univers du Web3 et les a éclairés sur la place des marques dans celui-ci. Les autres ateliers, animés par les partenaires et leur client, ont permis d’aborder l’optimisation des campagnes Search & du SEO, l’amélioration du parcours Client & Paiement, ou encore la gestion de la confidentialité et des cookies. Enfin, la soirée Hawaï, le cocktail blanc et la cérémonie des Awards ont rythmé cette Summer Edition de moments informels de partage, créant ainsi de puissants liens relationnels.

Influenth : Quel est le palmarès de cette cérémonie des Awards ?

L’Award du BigBoss Success pour un prestataire (le plus grand nombre de signatures depuis sa 1ère participation) a été remis à Influence4You, qui cumule plus de 5 ans de participation et plus de 40 deals signés pour plusieurs millions de CA de volume d’affaires. Un coup de cœur visio pour The Source qui a signé 7 deals à l’issue de la Summer Online Meetings pour + de 100 000€ et enfin Forter en révélation internationale.

L’Award du BigBoss Success pour un décideur a été remis à Maurice Schulmann de Partouche, récompensé pour plus de 5 ans de participation et des deals signés pour plus de 500 000 € de signatures.

Nos membres du jury ont élu le Groupe SeLoger Média pour l’Award du Business Partner et Youlovewords pour celui du prestataire le plus performant. Le coup de cœur de la start-up a été attribué à Adsteroïd. Enfin, l’Award du Big Deal de l’année, le plus gros contrat signé entre un décideur et un prestataire, est revenu à ParisShanghaï et Cognac Martell pour la création de son land métaverse.

Influenth : Cognac Martell dans le métavers, incroyable ! Le Web3 a d’ailleurs été une thématique à l’honneur cette année ?

Tout à fait ! Nous avons de plus en plus de partenaires spécialisés dans le Web3 et de plus en plus de décideurs du digital qui s’y intéressent. Le métavers et les NFT sont dans toutes les bouches, mais les marques ont encore du mal à y voir clair et à se positionner sur le sujet. Avec notre atelier, animé par 6 experts du Web3, nous voulions répondre à ce besoin des décideurs. Nous leur avons donc proposé une immersion dans le métavers, puis une table ronde permettant de leur donner des premiers conseils pour se lancer.

En lien avec cette thématique à l’honneur, nous avons créé une collection exclusive de 800 NFT avec des œuvres spéciales Summer Edition. Déjà plus de 380 œuvres uniques ont été cédées dans le wallet des participants.

Influenth : Nous avons vu de nombreuses publications passées sur LinkedIn au sujet de cette Summer Edition. Vous avez une communauté très engagée. Comment la magie lesBigBoss opère ?

C’est vrai que nous avons été identifiés dans une centaine de posts sur LinkedIn, cumulant des millions de vues. Notre communauté a communiqué en direct depuis la Grèce. Ils sont également nombreux à avoir publié des photos le lendemain de l’événement. Mettre les participants dans un lieu d’exception, dans un cocon loin de leur bureau et de leur quotidien fait la force de cette communauté. Mais la magie opère déjà en amont de l’événement lorsque nous faisons un important filtrage des décideurs. Nous nous assurons que les 370 décideurs présents ont un véritable intérêt pour les datings, les meetings et sont avant tout là pour accélérer leur business. Ils sont sélectionnés selon 4 critères : la maturité de leurs projets, la taille de leur société, leur niveau hiérarchique et leur budget. Ensuite, nous continuons de les challenger après l’événement pour s’assurer qu’ils tiennent leurs engagements et poursuivent les échanges avec les partenaires avec qui ça a matché pendant les datings.

C’est l’ensemble de ce travail avant, pendant et après qui nous permet de proposer un événement exceptionnel synonyme de ROI pour les partenaires, de ROT (Retour sur Temps) pour les décideurs, qui rencontrent de nombreux prestataires de solutions en un temps record, et ROE (Retour sur Émotion) pour tous. C’est cette émotion qui nous permet de créer de l’influence.

Influenth : Vous êtes donc aussi un média d’influence pour les acteurs du digital ?

En quelque sort ! Nos opus (la Summer et la Winter) sont des événements d’influence, où l’on propose à des décideurs et des partenaires d’étendre leur sphère professionnelle, de créer du lien et d’augmenter leur influence. Nos événements réunissent aussi de nombreux professionnels de l’influence : Influence4You, Woô, 4You (spécialiste de TikTok) ou encore Foll-Ow étaient présents à cette Summer Edition. Le Gala, que nous organisons tous les ans, regroupe les personnalités les plus influentes de notre communauté. Notre influence passe par nos événements, mais se fait également via LinkedIn, où nous cumulons déjà plus de 11 000 abonnés. Si nous animons tout de même notre communauté sur Twitter, Instagram ou Facebook, c’est LinkedIn qui représente notre véritable terrain de jeu.

Enfin, notre influence est portée par notre nouveau média papier BigBoss leMag, qui a vu le jour à l’occasion de cette Summer Edition 2022. Dans ce magazine, nous donnons la parole à nos membres du Jury, qui sont des acteurs influents du digital. On retrouve aussi des témoignages clients sur des projets et partenariats qui ont cartonné, ainsi que les classements des décideurs les plus influents sur LinkedIn, que nous réalisons toute l’année avec Influence4You. Ce magazine est un tel succès auprès de notre communauté que nous en avons déjà prévu de nouvelles éditions pour les 2 jours du retail, les 2 jours de l’IT et la Winter Edition !

Influenth : Nous avons cru comprendre que vous aviez mis votre influence au service d’une bonne cause ?

Oui, c’est une chose que nous avions déjà mis en place en 2014 et que nous avons réitérée cette année. Nous soutenons l’association Tout le monde contre le cancer, fondée par Nicolas Rossignol, qui accompagne depuis 15 ans les patients, leur famille et le personnel soignant dans leur combat contre le cancer. Cet engagement sociétal se réalise grâce à une initiative de cooptation auprès des participants de cette Summer Edition. Pour chaque contact qualifié proposé, nous nous engageons à reverser un don de 20 euros à l’association. Également, nous utilisons notre influence pour appeler les sociétés à contribuer par un don en nature, sous forme de déstockage de produits ou de services. En trois jours, c’est déjà près de 10 000 euros qui ont été générés, ainsi que des promesses de dons en nature par de nombreuses marques : campagnes de communication offertes et biens matériels.

Influenth : C’est une très belle initiative. Maintenant que cette Summer Edition est terminée, quels sont vos projets à venir ?

Nous préparons d’ores et déjà nos prochains événements, notamment notre Winter Edition, qui aura lieu du 9 au 11 décembre, au Club Med Alpes d’Huez. En parallèle, nous travaillons sur notre toute nouvelle plateforme d’interaction, BigBoss365, qui sera le nouveau relais d’influence pour les sponsors et les décideurs. Cet accélérateur de business a pour objectif de répondre à court terme aux problématiques précises de nos BigBoss, à qui nous proposerons un sourcing personnalisé de prestataires de solutions, et d’étendre l’influence et l’aura de nos partenaires, qui seront au plus près des décideurs pertinents pour des rendez-vous on demand 24/7.

