L’agence créative social media Ctzar devient membre de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et intègre le certificat de l’influence responsable à sa plateforme de marketing d’influence.

Le certificat de l’influence responsable de l’ARPP

La plateforme de marketing d’influence CTZAR intègre le certificat de l’influence responsable de l’ARPP à sa plateforme. Cette dernière, qui propose un moteur de recherche d’influenceurs par critères quantitatifs (followers, engagement, audience…) et qualitatifs (affinités, centres d’intérêts, positionnement, métier, biographie…), met désormais en avant ceux ayant obtenu le certificat de l’ARPP via un label dédié. Le certificat garantit aux annonceurs que l’influenceur est au fait des règles éthiques et législatives en matière de promotion de produits sur les réseaux sociaux (environnement, santé, produits cosmétiques, produits alimentaires, jeux d’argent…) mais aussi transparent avec ses audiences quant aux collaborations commerciales.

« Cette nouvelle fonctionnalité offre un outil supplémentaire aux marques (certifié par un organisme indépendant), pour mieux connaître les talents avec lesquels elles collaborent et leur garantir un environnement brand safe pour leurs activations d’influence », confie l’agence.

« L’ambition première de Ctzar.io, c’est de garantir aux marques une rencontre avec des talents qui leur correspondent réellement. […] La pertinence d’un casting est un élément fondamental de la réussite d’une campagne d’influence. », indique Thomas Silve, le cofondateur de CTZAR.

Des avantages intéressants

Au titre d’adhérent de l’ARPP, Ctzar bénéficie du conseil et de l’accompagnement juridique et déontologique nécessaires à la sécurité de ses campagnes de communication, de l’expertise d’une dizaine de juristes-conseils en matière de communication publicitaire tous médias, y compris digitaux, de séances de sensibilisation à la législation et la déontologie publicitaire, sur mesure, par thème et secteur d’activité, et de la possibilité de participer statutairement à l’actualisation et l’élaboration des règles professionnelles.