Twitch est désormais de plus en plus prisé par les marques. Avec les années, le réseau social s’est diversifié et a ainsi agrandi sa communauté. Après Instagram et TikTok, la marque DCM Jennyfer s’est lancée sur la plateforme avec deux créateurs de contenu aux manettes.

« La Sauce » : un rendez-vous hebdomadaire enrichissant

Pour toucher à nouveau son jeune public, mais sur une autre plateforme, DCM Jennyfer lance une émission sous forme de web radio en direct, chaque semaine. Baptisée « La Sauce », cette émission est animée par deux adeptes de Twitch : Kaatsup et Guizzi. La communauté de la marque est invitée chaque mercredi à 20h pour un live unique sur la chaîne de l’enseigne de prêt-à-porter. Ce rendez-vous hebdomadaire est dans la continuité de ce que l’équipe de la marque propose ailleurs, notamment ses contenus réalisés via son média Break où les adolescents peuvent y retrouver des contenus autour des sujets qui les concernent.

« Notre but est de recruter et d’élargir notre audience, mais il s’agit avant tout de parler à cette génération Z que peu de médias ciblent, alors qu’il s’agit d’une période de construction importante », indique Chloé Ortiz, la directrice de la marque.

Donner la parole aux spectateurs

Pour engager un maximum la communauté, DCM Jennyfer a choisi de réaliser une émission où il est possible de s’exprimer. Pour intervenir durant l’émission, un numéro a été créé. Les spectateurs ont la possibilité d’appeler le 09 85 400 400 pour discuter en direct, une ligne qui n’est pas surtaxée.

« Il s’agit d’un espace où vous pouvez venir partager, venir confier vos anecdotes, où l’on va vous conseiller. C’est un peu comme une radio libre où seront traités plusieurs sujets. Il est également possible de simplement venir raconter votre vie », a confié Kaatsup au début de la première émission qui a été diffusée le 1er juin.

Des sujets comme le harcèlement scolaire, le coming-out, les conflits familiaux, l’amour ou la sexualité seront abordés lors de ces soirées sur Twitch. Sur le plateau, d’autres créateurs de contenu vont d’ailleurs être invités à chaque émission.