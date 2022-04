Canal+ a imaginé une émission 100 % dédiée aux influenceurs, baptisée « Profession : influenceurs ». Animée par Antoine de Caunes, plusieurs créateurs de contenu ont été invités à prendre la parole. L’émission a pour objectif de mettre en lumière leur quotidien, de comprendre la manière dont ils ont commencé, mais aussi comment ils vivent de leur activité et comment ils font face à cette popularité parfois étouffante.

Une émission 100 % dédiée aux influenceurs

On retrouve dans cette émission des stars des réseaux sociaux, aux profils variés : EnjoyPhoenix, Cyprien, Hugo Décrypte, Manon Bril, Just Riadh et Athena Sol. Ils ont accepté de se confier sur leur quotidien d’influenceur. Si tous sont heureux de pouvoir vivre de leur passion, ils montrent l’envers du décor et réagissent à des sujets d’actualités comme le suicide de la vidéaste Mavachou au mois de décembre 2021.

Des créateurs de contenu de milieu différent

Elle s’est lancée sur YouTube très jeune, EnjoyPhoenix est l’une des invités de l’émission. Victime de harcèlement scolaire, fléau qui lui a laissé de « grosses séquelles », elle raconte sur le plateau son histoire : de ses débuts à ses projets à venir. À ses côtés, Cyprien, récemment devenu papa pour la première fois. Touchant, il se confie sur la pression des chiffres et des tendances sur YouTube, avouant se sentir aujourd’hui un peu dépassé.

L’influenceur et journaliste Hugo Travers, à la tête du média HugoDécrypte, est lui aussi présent et s’exprime sur ces projets notamment le décryptage de la campagne présidentielle. Autre participante à cette table ronde : Athéna Sol, professeure qui explique sur les réseaux sociaux notamment TikTok, l’origine et le sens de mots et d’expressions de la langue de Molière. Ou encore le jeune Just Riadh qui a accepté l’invitation de Canal+. Ce numéro spécial créateurs de contenu diffusé le 4 avril sur Canal+ à 22h55, est disponible en replay.