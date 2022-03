Créée en 2018 par Thibaut Desreumaux, Marine Bonlieu et Julien Davignon, Wivoo est une agence de conseil de référence en Product Management. Leur objectif : capter les meilleurs talents du marché et leur offrir une expérience professionnelle unique.

Le cabinet Wivoo

Wivoo, c’est avant tout une équipe dans laquelle les initiatives entrepreneuriales et intrapreneuriales sont fortement encouragées. Le Studio est donc né d’une initiative interne pour recevoir les acteurs du Produit et de l’entrepreneuriat en France afin de partager leurs expériences. Le Studio s’est diversifié avec plusieurs médias suite à de bonnes audiences et une demande importante.

Des émissions aux formats différents

Wivoo compte à présent 5 émissions aux formats différents. Actuellement L’After Produit lancé en octobre 2020, par Jennifer Muscato, Marine Dupin et Jessica Lemaire, est un talk-show sur Twitch. Animés par Marcel Venturino et Louis Py, ils reçoivent des personnalités issues du monde du Product Management pour traiter de problématiques concrètes (méthodo, UX/UI, data, etc.). Ils vous donnent rendez-vous tous les premiers mercredis du mois à partir de 19h.

Le Backpacker

En partenariat avec Maddyness, Wivoo lance un nouveau format : Le Backpacker. Sous forme de série, les spectateurs auront un fil conducteur tout au long de la saison, qui leur permettra de ressortir avec tous les tips pour se lancer dans la formidable aventure qu’est l’entrepreneuriat. Thibaut Desreumaux recevra à chaque épisode un duo de CEO emblématiques et/ou une personne qui gravite dans l’entrepreneuriat. Tous les 3e mardi du mois à partir de 13h sera disponible un épisode.





Design corner

Pour compléter sa programmation, Wivoo propose le Design Corner, centré sur les problématiques UX design, l’entreprise va interviewer ses invités pour apporter les meilleurs conseils et méthodologies afin d’appréhender les challenges de demain. Une émission proposée tous les 2 mois.

Greencode

GreenCode, le dernier-né de la programmation qui sortira le 29 mars prochain a pour objectif d’échanger des conseils techniques et des témoignages de carrière pour s’engager dans un monde plus durable grâce à la Tech, tout en mettant en avant des femmes engagées sur ces sujets. GreenCode a été co-construit en partenariat avec Ada Tech School : la première école d’informatique inclusive à la pédagogie alternative.

Le choc des titans

Pour finir le Choc des Titans, l’événement qui a clôturé la saison 1 de L’After Produit. Une émission intense avec 8 heures de live non-stop et avec plus de 20 invités d’exception. Des retours très encourageant pour la suite ont été relevés notamment par Renaud El Ghozi, Head of Product & Growth de Meetic « Très bien organisé, très clair, très efficace, j’ai ressenti cet esprit familial qui fait partie de votre ADN » félicitant Wivoo.