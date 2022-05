Créé en 2011, Twitch est longtemps resté l’apanage des gamers avertis. Avec les années, la figure du geek évoluant. Twitch est aujourd’hui un réseau social mature et grand public que de nombreuses marques investissent pour des activations social media. Influenth a sélectionné 10 streamers français à suivre sur la plateforme.

10 streamers incontournables

Gotaga, le numéro 1 en France

De son vrai nom Corentin Houssein, est actuellement le streamer français le plus suivi sur Twitch avec 3,6 millions d’abonnés. Très respecté sur la plateforme du fait de son ascendance avec l’e-sport, Gotaga a remporté de nombreuses compétitions notamment sur les jeux populaires comme Call Of Duty ou encore Fortnite. Il propose du contenu multigaming, et diffuse ses parties sur Apex Legends, Among Us ou encore Valorant. Il invite régulièrement d’autres streamers ou célébrités pour jouer ensemble aux jeux vidéo, mais aussi discuter et échanger avec les viewers.

ZeratoR, l’initiateur de Z Event

Adrien Nougaret, plus connu sous le pseudonyme ZeratoR est un animateur et streamer français de 32 ans, spécialisé dans le jeu vidéo. Habitué depuis très tôt à l’art oratoire, ZeratoR anime avec passion sa communauté de 1,4 million d’abonnés afin que chaque minute de direct soit un spectacle. En 2017, il cofonde avec son ami et streamer Dach, le Z Event. Un événement caritatif qui réunit la crème des streamers durant tout un week-end afin de récolter des fonds pour une association. En 2021, ce marathon de stream a réussi à récolter plus de 10 millions d’euros pour l’association Action contre la Faim. Grâce au Z Event, Twitch s’est imposé depuis comme la plateforme idéale pour réaliser ou communiquer sur des opérations caritatives.

Domingo, le créateur du talkshow PopCorn

Pierre-Alexis Bizot, plus connu sous le pseudonyme Domingo, est un animateur et streamer français de 27 ans, qui propose du contenu varié allant du sport au talkshow, en passant par du jeu vidéo. Il est le créateur de l’émission Popcorn, diffusée tous les mardis en direct sur Twitch. Il anime un live où il invite un streamer afin de parler d’actualités et de culture web. Avec une grosse audience, c’est un des programmes réguliers les plus suivis du réseau.

Maghla, l’oasis féminine

Présente sur la plateforme depuis 2017, Maghla propose des let’s play sur divers jeux vidéo, et discute avec sa communauté. Elle participe chaque année à divers événements caritatifs, tel que le Z Event. Suivie pour son humour et sa bonne humeur constante, la streameuse de 28 ans crée du contenu de plus en plus varié, et diffuse régulièrement des lives avec d’autres streamers français.

Misant sur l’humour et la spontanéité, cette streameuse est un excellent point d’ancrage pour des marques à destination des femmes. Fin 2021, la streameuse a animé une émission spéciale en partenariat avec Sephora. Durant ce Maghla Xmas Show, des invités de l’univers de YouTube et Twitch ont échangé en toute décontraction autour du thème du maquillage.

MisterMV, le pilier de Twitch

De son vrai nom Xavier Dang, MisterMV est un streamer français de 42 ans. Il est l’un des piliers de la communauté Twitch francophone, puisqu’il diffuse sur la plateforme depuis sa création en 2011. MisterMV joue régulièrement aux jeux vidéo en live, mais compose également de la musique électronique. Il organise chaque année un live caritatif appelé SpeeDons.

Sardoche, le joueur salé

Ses 1 277 000 abonnés le savent très bien. Lorsque Sardoche, Andréas Honnet dans le civil, perd une partie de League of Legends ou de Rocket League, il le fait savoir… Les pétages de plomb de ce joueur e-sport sont devenus tellement mythiques qu’il existe des compilations sur YouTube à ce sujet. Dans l’univers du gaming, quand un joueur perd, on dit qu’il est « salé », si bien que Sardoche est surnommé sur le réseau comme le « roi du sel ».

Jeel, la numéro 1 française

Jeel est la streameuse française la plus suivie sur Twitch. Au programme sur sa chaîne : manga, culture japonaise, jeux vidéo ou encore cuisine. Elle prend régulièrement du temps pour discuter avec ses viewers et interagir avec sa communauté au cours de ses lives.

Squeezie, le vidéaste précoce

C’est à l’âge de 15 ans en 2011 que Lucas Hauchard se lance sur Twitch pour parler principalement de jeux vidéo. Deux ans plus tard, sa chaîne dépassait déjà le million d’abonnés. Depuis, Squeezie a adopté la technique de la diversification pour pouvoir toujours proposer à son audience de la nouveauté. Infatigable, le streamer est devenu une icône multiplateforme que les marques s’arrachent pour son fun et son sens de la narration.

Kameto, de son vrai nom Kamel Kebir, est un streamer français de 26 ans présent sur Twitch depuis 2015. Ancien joueur e-sport sur League of Legends, il est désormais CEO de sa propre structure e-sport, la Karmine Corp. Au programme de ses streams : jeux-vidéo, e-sport mais aussi des réactions en direct à du contenu vidéo et voyages.

Zack Nani, le fan de football

Ancien joueur professionnel sur Call Of Duty, Zack Nani est désormais streamer et Youtubeur à plein temps. Il anime plusieurs émissions et radios libres au cours desquelles il reçoit des invités, et échange avec ses viewers. Très fan de football, il lui arrive régulièrement de commenter des matchs en direct ou de raconter des anecdotes sur le sujet. Il a pu réaliser son rêve en foulant la pelouse du Groupama Stadium aux côtés de légendes du football lors d’un match caritatif réservé aux actions de l’UNICEF auprès des enfants et familles en Ukraine.