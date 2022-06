Mohalla Tech, la société mère de ShareChat, un concurrent indien de TikTok, a levé 300 milliards de dollars de fonds auprès de Google, de Times Group et de Temasek Holdings. La société est désormais valorisée à près de 5 milliards de dollars.

ShareChat prend de la valeur

Depuis l’interdiction de TikTok en Inde en 2020, les startups locales qui proposent des applications de diffusion de vidéos courtes ont connu une croissance fulgurante. En effet, les applications de vidéos courtes comme Moj et Josh ont gagné en popularité. ShareChat compte actuellement 180 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Moj, ainsi que le MX TakaTak récemment acquis par Mohalla, ont une base d’utilisateurs combinée de 300 millions. ShareChat avait été évalué pour la dernière fois à 3,7 milliards de dollars lors d’un cycle de financement de 266 millions de dollars d’investisseurs tels qu’Alkeon Capital et Temasek. La firme compte également Twitter et Snap parmi ses investisseurs. Si le rachat de Twitter par Elon Musk finit par se concrétiser, le PDG de Tesla aura alors potentiellement une participation comprise entre 6 % et 8 % dans ShareChat.

L’Inde, un territoire stratégique pour les Géants de la Tech

Il y a un vrai appétit des Géants de la Tech pour le marché indien des startups. En 2021, l’ensemble des investissements dans les sociétés Tech indiennes a atteint le montant record de 35 milliards de dollars. Il s’agit du deuxième investissement clé de Google dans l’espace vidéo court en Inde, après avoir soutenu Josh, qui est en concurrence avec la société sœur de ShareChat, Moj. L’investissement de Google dans un marché baissier des start-ups indiennes montre l’attrait pour le secteur des vidéos courtes et la thèse d’investissement des start-ups.