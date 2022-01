La plateforme de streaming Twitch est principalement connue pour ses contenus gaming, mais depuis quelques mois elle est aussi le nouveau terrain de jeu des politiciens. À l’approche des élections présidentielles de 2022, les candidats partent à la conquête des électeurs. Ils intensifient leur stratégie social media pour toucher des audiences peu présentes sur les médias traditionnels.

Toucher une nouvelle audience

Un taux d’abstention record chez les jeunes lors des dernières élections régionales et départementales (82%) remarqué par des élus qui cherchent de nouveaux moyens de toucher une audience difficile d’accès. C’est ainsi que la politique investit Twitch, un réseau de communication propice aux interactions. Les politiciens souhaitent ainsi discuter, échanger et tenter de sensibiliser un public plus jeune, moins propice à suivre les débats à l’Assemblée nationale. Antoine Léaument, responsable de la communication numérique des Insoumis, explique : « La grammaire de Twitch est basée sur l’interaction et permet d’établir une relation directe avec le candidat. Twitch nous permet de surmonter les contraintes temporelles et thématiques d’une matinale classique. L’objectif est de parler à tous du programme dans son ensemble ».

Les internautes ont par exemple pu échanger avec l’ancien président François Hollande en mars dernier lors d’une revue de presse présentée par Samuel Étienne. Ce live, d’une durée de près de 2 heures, avait rassemblé 80 000 personnes en direct et plus de 700 000 en différé.









Les politiciens se prêtent au jeu

Jean-Luc Mélenchon a également lancé le 1 épisode de son émission « Allô Mélenchon » sur Twitch dans laquelle il répond aux questions des internautes et échange avec eux. Le 8 décembre dernier, le 2e épisode a réuni environ 4 000 personnes en direct et près de 25 000 en replay. Le candidat tente ainsi de s’adresser directement à ses électeurs et rassemble plus de 68 000 abonnés sur sa chaîne Twitch. D’autres personnalités politiques ont également fait leur apparition sur la plateforme telles que : Sandrine Rousseau, Olivier Faure, Christophe Castaner ou encore Barbara Pompili via l’émission “Backseat” animée par Jean Massiet tous les jeudi soir. Durant 1 heure, chaque candidat est appelé à répondre aux questions des internautes et de l’animateur. La plateforme de streaming devient le terrain de jeu des candidats et offre aux électeurs la possibilité d’en apprendre davantage sur la politique. Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, déclare à ce sujet : « C’est un excellent moyen de les intéresser [les plus jeunes] à la politique, loin des codes et standards de la communication politique traditionnelle ». D’autres chaînes comme BFMTV commente en direct les émissions où des candidats sont invités. Eric Zemmour a notamment fait l’objet d’un live sur la plateforme.

À l’approche des élections, les politiciens mettent en œuvre divers moyens afin de toucher un maximum d’audience. Twitch est ainsi un atout majeur pour partir à la conquête de nouveaux électeurs via des conférences, des meetings ou encore des rediffusions d’émission politique.