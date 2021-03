Le 24 février dernier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a reçu 5 influenceurs, dont Enjoy Phoenix, lors de la première de l’émission #sansfiltre. Diffusée en direct de l’Elysée sur la plateforme Twitch, l’émission portait sur l’impact de la crise sanitaire chez les jeunes.

“Où sont passés les 7 milliards attribués aux étudiants en difficulté ? “

C’est l’une des questions posées par Marie Lopez aka Enjoy Phoenix, inflexible et déterminée à obtenir des réponses. L’influenceuse de 26 ans s’est montrée très critique face aux décisions du gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire. Très animé, le débat comptait également Malek Délégué, chroniqueur dans l’émission BalanceTonPost, 2 entrepreneuses Elise Goldfarb & Julia Layani et Fabian, un youtubeur make-up. Chacun leur tour, ils ont pointé du doigt certaines incompréhensions et dysfonctionnements liés à la crise actuelle. Et si certains ont apprécié l’intervention de ces derniers à l’Elysée, d’autres, des étudiants notamment, ont déploré l’absence d’un “étudiant, un vrai” dans l’émission.

À noter que le recours aux influenceurs par la sphère politique est de plus en plus fréquent mais surtout stratégique à seulement un an des présidentielles. L’objectif étant de toucher une cible jeune qui boude les médias traditionnels.