Arrivée chez Facebook il y a quatorze ans, la directrice des opérations et bras droit de Mark Zuckerberg a annoncé son départ. Après de nombreuses années au sein de la société, Sheryl Sandb souhaite prendre du recul pour se consacrer à sa fondation.

La fin d’une ère

Sheryl Sandberg prévoit donc de démissionner de son poste et de quitter l’entreprise cet automne. Elle reste néanmoins au conseil d’administration de la société. « Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle sera remplacée par Javier Olivan, l’actuel directeur de la croissance et vice-président des produits et de l’infrastructure chez Meta. Il sera donc le futur COO, un choix confirmé par le CEO Mark Zuckerberg sur son propre compte Facebook.

Un parcours exemplaire

Dans son message, la collaboratrice de Mark Zuckerberg est revenue sur ces 14 années passées chez Meta. C’est en 2008 que Sheryl Sandberg se fait débaucher par Facebook :

« Lorsque j’ai rencontré Mark pour la première fois, je n’étais pas vraiment à la recherche d’un nouvel emploi et je n’aurais jamais pu prédire à quel point cette rencontre allait changer ma vie ».

Sheryl Sandberg explique s’être laissée convaincre par la conviction et la vision futuriste de Mark Zuckerberg. Elle précise qu’être assise aux côtés de Mark pendant ces nombreuses années « a été l’honneur et le privilège d’une vie. Il est un véritable visionnaire et un leader attentionné ».

Une femme engagée

Elle raconte également comment elle a fait de la cause féminine un véritable combat au sein de sa propre entreprise. Elle a souvent pris la parole pour parler des défis auxquels les femmes sont confrontées sur leur lieu de travail. Elle explique qu’elle a toujours voulu « rendre la situation un peu plus facile pour les autres et aider davantage de femmes à croire qu’elles peuvent et doivent diriger ». Sheryl Sandberg est peu à peu devenue l’un des symboles de la Tech et a plusieurs fois été décrite comme la femme la plus puissante du secteur. Elle s’est engagée dans la promotion des femmes dans cet univers encore très masculin, créant une fondation et partageant son expérience dans son livre « Lean In ».

L’hommage touchant de Mark Zuckerberg

« Quand Sheryl m’a rejoint en 2008, j’avais seulement vingt-trois ans et je ne connaissais presque rien sur la manière de gérer une entreprise, a indiqué Mark Zuckerberg dans un billet publié sur Facebook. Nous avions construit un très beau produit, le site de Facebook, mais nous n’avions pas encore une activité rentable et nous avions des difficultés à passer de la petite start-up à une vraie organisation. », a écrit le PDG de Meta dans une publication.

Avant de rendre un hommage appuyé à sa numéro deux, son bras droit mais avant tout une amie.