Tous les ans, plusieurs personnalités sont récompensées pour leur travail. Cette année, les World Influencers and Bloggers Awards ont lieu durant le Festival de Cannes à l’Hôtel Martinez.

World Influencers and Bloggers Awards

Depuis mardi, Cannes est sous le feu des projecteurs. À l’occasion de cette 75e édition du Festival de Cannes, TikTok, le partenaire officiel du Festival, ou encore Instagram ont décidé de jouer le jeu à fond en invitant une centaine de créateurs de contenu à venir assister à l’événement. Au programme, des Dj sets, des ateliers créatifs ou encore des interviews.En parallèle de ces invitations, d’autres sont parties pour un événement tout aussi exceptionnel : les World Influencers and Bloggers Awards.

Depuis 2019, les World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) se déroulent à Cannes. Cette 4e édition a eu lieu le 18 mai dernier à l’Hôtel Martinez. La cérémonie vise à récompenser les plus beaux talents du Web, et notamment des réseaux sociaux. Pour les départager, une vingtaine de catégories sont présentées. Elles vont de l’entrepreneur influenceur de l’année à l’influenceur beauté en passant par les étoiles montantes sur les réseaux sociaux. Encore peu connu du grand public, cet événement semble être un tremplin pour de nombreux gagnants. Pour cette nouvelle édition, le format change légèrement et devient aussi un événement de collecte de fonds pour l’Ukraine.