Le groupe Meta a annoncé le lancement d’une toute nouvelle fonctionnalité sur l’application de messagerie, Messenger. Cette dernière permet de gérer et répartir les dépenses entre amis, collègues ou colocataires par exemple.

Gérer et répartir les dépenses communes

Meta a partagé son souhait d’étendre ses activités. Pour ce faire, le groupe lance la fonctionnalité Split Payments pour partager des dépenses communes. L’utilisation de cette nouveauté est expliquée brièvement par la firme : « Si vous avez déjà eu du mal à répartir (et à vous faire rembourser) les dîners de groupe, les dépenses ménagères communes ou même le loyer mensuel, vous allez bientôt pouvoir le faire plus facilement ». Split Payments permet ainsi de partager un règlement avec plusieurs personnes via l’application Messenger. Il suffit de se rendre sur la plateforme et de cliquer sur « Get Started ».

« À partir de là, vous pouvez diviser une facture en parts égales ou modifier le montant de la contribution de chaque personne – en vous incluant ou non. Après avoir saisi un message personnalisé et confirmé vos coordonnées Facebook Pay, votre demande sera envoyée et consultable dans le fil de discussion du groupe » déclare le groupe Meta.

Un outil encore en cours d’amélioration

Si Facebook Pay est déjà disponible en France, le service de paiement entre particuliers a été retiré de la version française de Messenger deux à peine après avoir été déployé. Split Payments reste un outil en cours d’amélioration. Au mois d’avril dernier, 533 millions d’utilisateurs Facebook ont vu leurs informations personnelles en accès libre sur la plateforme. Meta se contente d’annoncer une période de test pour les paiements partagés sur Messenger, mais uniquement aux États-Unis. Le déploiement à l’international n’est pas pour l’instant pas à la une.