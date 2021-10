Pinterest annonce aujourd’hui la deuxième édition de son Festival mondial annuel des Créateurs, qui se tiendra le mercredi 20 octobre 2021.

Un festival de grande envergure

Avec un contenu et des sujets directement inspirés des créateurs, l’événement virtuel mettra à l’honneur des talents reconnus à l’échelle internationale, des créateurs émergents de premier plan, des leaders de Pinterest et des invités d’honneur. Ils présenteront les derniers produits, fonctionnalités et expériences de Pinterest à destination des créateurs. L’événement se tiendra dans plusieurs pays du monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et en France.

“Pinterest construit un avenir pour les créateurs axé sur l’inspiration plutôt que sur le divertissement, et sur l’engagement d’audiences au sein d’un espace positif qui encourage le passage à l’action. Cet événement spécial ouvre une nouvelle ère pour les créateurs, et nous dévoilerons les derniers produits et fonctionnalités dont ils ont envie et besoin pour créer un engagement significatif de leurs communautés.” – a déclaré Aya Kanai, Head of Content and Creator Partnerships de Pinterest

Priorité à l’inspiration et au bien-être mental

L’événement, d’une durée d’une heure et diffusé en direct, abordera un large éventail de sujets : le développement d’une communauté inspirée, le lancement d’une marque, la création d’un contenu de qualité pour un engagement plus significatif, la monétisation du contenu ou encore des challenges importants comme le “burn-out”.

Les internautes s’attachent à préserver leur santé mentale et émotionnelle et s’attendent à ce que les marques accordent la priorité à ce bien-être et offrent un espace dédié à cet effet. Les créateurs, quant à eux, cherchent des plateformes qui favorisent un environnement bienveillant et inclusif pour créer leur contenu. Pinterest, réputé “l’espace le plus bienveillant d’internet”, a pris des mesures concrètes au printemps dernier pour renforcer l’inclusion et la diversité, en lançant sa Charte des Créateurs, un ensemble de règles obligatoires visant à sensibiliser et à fédérer une communauté autour de la création de contenus inclusifs et positifs. En outre, Pinterest a dévoilé des mises à jour importantes concernant la modération des commentaires, notamment des rappels de positivité, le filtrage des mots clés et des signaux de prévention du spam qui utilisent le machine learning pour détecter et supprimer les commentaires négatifs.

Présenter les dernières fonctionnalités

La plateforme a également lancé plusieurs nouveaux produits et outils pour aider les créateurs à se sentir reconnus et mieux représentés, via notamment : l’expansion de sa fonctionnalité Skin Tone, qui permet aux utilisateurs d’affiner leurs recherches liées à la beauté en fonction de différentes carnations ; l’interdiction de toutes les publicités liées à la perte de poids afin de prévenir le body shaming et les commentaires négatifs ; et plus récemment, un nouvel outil de recherche par types de cheveux, Hair Pattern, qui, grâce à la vision par ordinateur, permet aux utilisateurs d’affiner leurs recherches en fonction de 6 types de cheveux : coiffure protectrice, crépus, bouclés, ondulés, lisses et chauves/rasés.

“C’est une période passionnante pour les créateurs sur Pinterest. Nous avons pris en compte tous leurs retours et commentaires et avons créé les outils et produits qui vont vraiment améliorer leur création de contenus et les aider à partager leur inspiration et leurs rêves avec une audience engagée et encourageante” – a conclu Aya Kanai, Head of Content and Creator partnerships de Pinterest

Pour assister au Festival des Créateurs de Pinterest, vous pouvez vous inscrire sur : pinterestcreatorsfestival.com