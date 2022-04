Pour la 66ème édition de l’Eurovision qui va se dérouler cette année à Turin en Italie, TikTok est le partenaire officiel de ce spectacle unique. Plateforme de divertissement à part entière, TikTok célèbre la musique, les artistes, les différentes cultures et invite sa communauté à plonger au coeur de ce show exceptionnel et événement musical le plus regardé au monde.

Partenaire officiel de l’Eurovision 2022

La musique est au coeur de l’expérience TikTok. Les artistes en lice pour l’Eurovision 2022 proposent des playlists musicales accessibles depuis la bibliothèque de sons TikTok. Ainsi, ils permettent aux utilisateurs de la plateforme de créer et partager leurs propres vidéos, donnant vie aux musiques du concours comme seule la communauté TikTok sait le faire. Pour accompagner ce spectacle unique, TikTok se mobilise et va diffuser, en direct sur la plateforme depuis le compte TikTok officiel @Eurovison, les demi-finales et la grande finale du 14 mai prochain. Cette année, c’est le groupe Alvan & Ahez qui va représenter la France avec « Fulenn », une chanson bretonne qui associe l’électro et le chant traditionnel.

« Nous sommes ravis d’apporter cette année la magie et les chansons de l’Eurovision à notre communauté. TikTok est un lieu de créativité et de convivialité et je sais que nos créateurs et nos utilisateurs à travers l’Europe et au-delà, accueilleront avec enthousiasme cette célébration de la musique et de la culture. » a déclaré Rich Waterworth, General Manager EU de TikTok dans un communiqué.

L’engouement des utilisateurs de TIkTok pour l’Eurovision

La communauté TikTok se passionne pour l’Eurovision et cela se traduit sur la plateforme au travers du hashtag #Eurovision, qui affiche plus de 3,7 milliards de vues, ou bien encore de #Eurovision2021 qui lui s’envole à plus d’1,4 milliard de vues ! L’année dernière, TikTok a accompagné l’Eurovision France 2021 et Barbara Pravi, la représentante du pays lors de la finale du concours. L’artiste a reçu le soutien de sa communauté tout au long de son parcours vers le grand concours de la chanson. Son incroyable performance du titre « Voila » lors de la Finale de L’Eurovision a été partagée plus de 24 000 fois sur TikTok. Avec plus de 5 millions d’abonnés à son compte officiel TikTok @therealmaneskin, le groupe vainqueur de l’Eurovision 2021, ne cesse de créer l’engouement sur la plateforme TikTok avec leur chanson « I WANNA BE YOUR SLAVE » partagée à ce jour plus de 387 000 fois.