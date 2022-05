TikTok propose aux marques un nouveau moyen d’entrer en relation avec les créateurs de la plateforme. Le réseau social a dévoilé le 18 mai, une nouvelle offre publicitaire baptisée Branded Mission, actuellement en bêta-test dans une douzaine de pays. « Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour connecter les marques et les créateurs. Exploiter les personnes qui sont au cœur de TikTok est le meilleur moyen d’établir des relations authentiques avec votre public », indique le réseau social.

Branded Mission

Branded Mission est un outil de collaboration et de découverte des créateurs à grande échelle qui offre aux créateurs émergents et établis la possibilité de s’associer aux marques de manière significative. Il permet également aux marques de découvrir de nouveaux créateurs avec lesquels travailler. C’est une solution publicitaire trois-en-un, une première dans le secteur, qui permet aux marques de collecter du contenu authentique auprès des créateurs sur TikTok, de diffuser les vidéos les plus performantes sous forme de publicités et de générer des impressions dans les médias.

Comment ça marche ?

Les marques mettent en ligne la campagne qu’elles souhaitent lancer en y donnant tous les détails pour la réalisation de la publication. De leurs côtés, les influenceurs ont accès à la liste des partenariats possibles et s’inscrivent à ceux qui les intéressent le plus. Ils s’engagent à publier une vidéo sur leur profil. Une fois en ligne, les marques peuvent alors sélectionner leurs vidéos créatives originales préférées et les amplifier grâce à un trafic publicitaire accru. « Branded Mission permet aux créateurs de co-créer un contenu de marque authentique, tout en donnant aux annonceurs la possibilité de booster les vidéos qui correspondent le mieux à leur marque. » précise TikTok. Les créateurs de contenu ont tout à y gagner si l’on en croit la plateforme. Les vidéos sélectionnées pour être mises en avant seront rémunérées. De plus, cette mise en avant leur apporte une belle visibilité puisque leur vidéo apparaîtra dans le fil d’actualité en mode sponsorisé. Cela permet aux créateurs talentueux de TikTok de continuer à s’épanouir sous un éclairage bien mérité.